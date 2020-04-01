Коронавирус в Литве, последние новости на 1 апреля 2020 года: штраф за несоблюдение карантина до 6 тысяч евро

На 11.00 1 апреля количество зараженных коронавирусом в мире - 858 335 человек, погибло 42 336 человека. По степени распространения вируса первое место в мире занимают США (189 633 инфицированных).

«Комсомолка» следит, как развивается ситуация в соседних странах. В Литве, по информации на 12.00 1 апреля, 581 зараженный коронавирусом, 7 человек выздоровели, 8 умерли. За последние сутки количество зараженных увеличилось на 44.

Штрафы за несоблюдение карантина в Литве увеличили в 10 раз

31 марта в Литве приняли правки в закон: теперь штраф за несоблюдение карантина составляет от 500 до 1500 евро, а для предприятий доходит до 6 000 евро. До принятия правок штрафы были приблизительно в 10 раз меньше.

Сейм предлагал принять и другие ужесточения. Например, заразившихся, которые знали о своей болезни и не соблюдали мер безопасности, лишать свободы сроком до одного года. Но все-таки такое наказание не ввели: проголосовало меньше половины членов Сейма.

Изначально карантин в Литве водили до 30 марта, но около недели назад его решили продлить до 13 апреля.

- Это минимальный срок. Придется продолжать карантин и дальше или нет, будет зависеть от нас всех, - прокомментировал премьер Литвы Саулюс Сквернялис.

На время карантина в Литве запрещены все массовые мероприятия, закрыты кафе и многие магазины, парикмахерские и салоны красоты. Не работают школы и детсады, а жителям рекомендовано работать из дома.

Как и в Польше, в общественных местах литовские жители не могут находиться группами более двух человек (исключение - для членов одной семьи). На улице и в общественных местах рекомендуется не появляться без надобности, но если вдруг выходите - носить защитные маски или респираторы или же другие средства, прикрывающие нос и рот. Также на улице стоит придерживаться безопасной дистанции и избегать физического контакта.

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Со 2 апреля вступят в силу и другие ужесточения карантина в магазинах. Все покупатели должны быть в одноразовых перчатках. Людей старше 65 лет будут обслуживать в определенное время: с 10.00 до 12.00. [подробности]