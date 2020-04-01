Коронавирус в Беларуси, новости на 1 апреля 2020 года: вторая смерть пациента с COVID-2019

В среду 1 апреля Минздрав Беларуси сообщил статистику. В период с 23 января по 1 апреля в республике проведено более 32 тысяч тестов на COVID-2019.

За последние сутки из учреждений здравоохранения республики выписаны 5 пациентов, у которых раньше тест на коронавирус был положительным. Под контролем врачей и на лечении находятся 157 человек. Также в ведомстве подтвердили второй в Беларуси случай смерти человека с коронавирусной инфекцией. «Возрастной пациент с наличием многочисленных хронических заболеваний, по предварительным данным, отягощенных коронавирусной инфекцией», - пишет и о первом, и втором смертельных случаях пресс-служба Минздрава.

Отметим, что Минздрав перестал давать итоговую цифру зараженных за все время, но еще 30 марта можно было ее вычислить, сложив количество выздоровевших, тех кто был выписан или ожидал выписки (47) и количество инфицированных (105) - получалось, что у 152-х человек был выявлен коронавирус.

В последние дни ведомство дает только цифру выписанных за сутки и общее количество находящихся под медицинским наблюдением и на лечении. 31 марта выписали 6 человек, 1 апреля - 5 и 157 было на лечении. Таким образом, после несложных подсчетов мы предполагаем, что минимум 206 человека были заражены коронавирусом в Беларуси за все время с момента обнаружения первого зараженного. Это если считать, что выписанные за прошлые двое суток входили в 47 готовящихся к выписке, и учитывая 2 смерти пациентов, у которых был выявлен вирус.

В стране подтверждено две смерти пациентов с коронавирусомФото: Святослав ЗОРКИЙ

В Витебске прокомментировали первую смерть пациента с COVID-2019

Замначальника главного управления по здравоохранению Витебского облисполкома Людмила Ковалева рассказала, что 75-летний Виктор Николаевич Дашкевич поступил на стационарное лечение 24 марта. У него был диагноз пневмония, но кроме нее у пациента были и другие сопутствующие заболевания.

Также Людмила Ковалева рассказала, что врачи делали все возможное, чтобы спасти пациента. Но у Виктора Дашкевича тест на COVID-2019 дал положительный результат – это усугубило течение болезни.

Президент прокомментировал гибель актера из Витебска

О смерти Виктора Николаевича высказался и Александр Лукашенко:

- Мы подозреваем, что, кроме пневмонии и других болезней, был у него и этот вирус. Мы же просили. Ему завтра 80 лет, почему ты ходишь по этой улице и тем более работаешь? Стариков однозначно надо сберечь, потому что у них ослабленный иммунитет. И букет заболеваний, - заявил Лукашенко.

РБ пригласит экспертов ВОЗ, чтобы они оценили ситуацию в Беларуси

Пресс-секретарь президента объяснила, зачем это нужно:

- В первую очередь для того, чтобы снять любые обвинения и показать, что мы ничего не скрываем, - заявила Наталья Эйсмонт и пояснила: ВОЗ сами сформируют команду экспертов, которая оценит и работу системы здравоохранения в целом, и наши механизмы противодействия опасным инфекциям. После этого специалисты дадут публичную и непредвзятую оценку.

Лукашенко - о медиках с COVID-19

Более 10 докторов в Витебске заразились коронавирусом. Александр Лукашенко прокомментировал этот факт на встрече с Натальей Кочановой. По словам президента, мы отвлекаемся на лечение этих медиков: «Эти врачи должны лечить пациентов, а мы их лечим. Они, слава богу, крепкие люди. Но это негоже, когда врач пренебрегает элементарными мерами», - заявил президент.

Также Александр Лукашенко высказался о нашей системе здравоохранения, недоверии населения к власти и тестах на коронавирус.

За все время в стране проведено более 32 тысяч тестов на COVID-2019Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

«Запирать в этих тухлых квартирах – это не метод»

В некоторых странах из-за ситуации с COVID-2019 введен карантин. Например, в России люди сидят по домам, а на улицу выходят только по необходимости: в магазин, в аптеку, вынести мусор или погулять с собакой. Если они нарушат карантин, то могут быть оштрафованы на круглую сумму.

Официальные цифры заразившихся коронавирусом в Беларуси не такие шокирующие, как у соседей. И Александр Лукашенко придерживается мнения, что введение карантина в республике пока не обосновано.

- Запирать в этих тухлых квартирах - это не метод. Мы убиваем людей в этих квартирах. Открывается много проблем, над которыми надо работать, а не закрывать границу и загонять людей в дома. Нас всегда учили, вы же помните: если ОРВИ, грипп и прочее, надо на улицу выходить, дышать свежим воздухом, проветривать помещение, - заявил президент.

Лукашенко ответил, что будет с предстоящими президентскими выборами

Выборы президента Республики Беларусь должны состояться не позже 30 августа 2020 года. Александр Лукашенко на встрече с Натальей Кочановой заметил, что оснований переносить выборы нет. И подчеркнул, что сейчас самая большая проблема – это экономика.

А как в мире?

На 1 апреля 2020 года в мире зафиксировано 858 335 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 178 239 пациентов, умерли - 42 336. Наибольшее количество случае зафиксировано в США (189 633). Больше всего погибших в Италии (12 428).

О ситуации в Литве читайте здесь.

О ситуации в Польше читайте здесь.

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