Запрет на листовки в почте и смс-рассылку о распродаже селедки: какие изменения планируют в законах Беларуси в 2020 году

2 апреля открывается весенняя сессия белорусского парламента, и в Палате представителей будут обсуждать более 60 законопроектов. В их числе - изменения в законы о рекламе, о государственном регулировании торговли и общественного питания, о погребении и похоронном деле.

- Скучать не приходится, работы много. Никаких революционных законов мы не готовим, это не нужно сейчас. Сейчас нужно совершенствовать законы, принятые ранее, - говорит председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по жилищной политике и строительству Виктор Николайкин. - Наш парламент отличается от парламентов других стран тем, что мы не рвем глотки во время заседаний, не хватаем коллег за рубашки, но это и не надо делать. Вот если бы вы побывали на наших рабочих группах, то услышали бы и горячие споры, и обсуждение не самого значительного вопроса по два часа, увидели приглашенных экспертов. Там жарко, но в таких спорах и рождается истина. А когда принимаем законы, то мы просто четко излагаем, почему решили именно так, а не по-другому.

Топ-3 ожидаемых изменений

Изменят требования к рекламе

Действующий закон о рекламе был принят в 2007 году и давно напрашивался на серьезные изменения.

- Лет 15 - 20 назад приходилось буквально навязывать директорам предприятий заниматься рекламой своей продукции. Они не могли этого понять: главное, как в Советском Союзе было, - произвести товар, а не продать его, - говорит Виктор Николайкин. - Но времена изменились, и сегодня мало произвести хороший товар, его нужно еще и рекламировать.

Одно из долгожданных изменений - запрет бросать рекламные листовки в почтовые ящики тем, кому это неинтересно. То же самое касается и рассылок о распродажах на мобильный телефон.

- Многие сталкивались с тем, что реклама из почтовых ящиков валяется под ногами. Чтобы этого не было, закон предусматривает, что по первому требованию собственника почтового ящика (а это житель дома) рекламодатель должен прекратить распространение бумажной рекламы, - пояснил депутат. - По требованию собственника мобильного телефона рекламодатель также должен будет прекратить свои «вбросы». Требование может выражаться в любом виде: устно, письменно, смс, надпись на почтовом ящике или подъезде «рекламу не бросать». Мы хотим попробовать работать на доверии, но если дойдет до суда - поможем людям доказать, что они правы.

Хотят запретить и рекламу на прицепах, которые могут стоять месяцам на стоянке, но никому при этом не платят денег. Рекламу в общественном транспорте планируют сделать тише, чтобы она не нервировала пассажиров.

- Это будет ограничение по децибелам или вообще запрет на коммерческую рекламу. Но собственники выступают против, ведь это дополнительный доход транспорта, - пояснил Николайкин.

На иностранных каналах в Беларуси планируют ввести запрет на коммерческую рекламу. Ее предлагают заменить, к примеру, социальной.

- На закупленных иностранных каналах показывают рекламу другого государства. Извините, зачем мне знать, почем помидоры в Краснодаре?

Продлят льготы Героям Беларуси и пострадавшим от аварии на ЧАЭС

С принятием нового Жилищного кодекса придется изменить восемь других законов. Изменения коснутся некоторых льгот. Например, людям со званием Героя Беларуси или труда, а также пострадавшим от аварии на ЧАЭС продлят действие льгот.

- Соответствующие законы имели ограниченный срок действия - до 2020 года. Если не принять изменения, люди потеряют теперешние льготы. Чтобы этого не произошло, мы вносим изменения в законы, - пояснил Виктор Николайкин.

Надгробия заслуженным людям оплатит государство

На могилах Героев Беларуси и других заслуженных граждан по закону положено устанавливать надгробные памятники за счет государства. Но выделенная сумма катастрофически мала, поэтому многие родственники сами оплачивают приличный памятник.

- Ну почему хотя бы эту долю не возместить за счет государства? Хотим внести это в закон, - пояснил чиновник.

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