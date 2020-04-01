2020-04-01T15:31:14+03:00
Звезды
КП Беларусь

«Евровидение-2020» все же состоится. Но в виде трансляции клипов участников

Организаторы будут их показывать на YouТube, но вместе с тем призывают страны-партнеры устроить трансляцию и на телевидении.
Сергей МАЛИНОВСКИЙ
Поделиться:
VAL готов участвовать в "Евровидении" в любом формате.VAL готов участвовать в "Евровидении" в любом формате.
Изменить размер текста:

Как известно, в этом году главный музыкальный конкурс Европы решили отменить из-за высокой угрозы заражения коронавирусом участников и зрителей, которые должны были съехаться в Нидерланды. И все же время трансляции «Евровидения» на телеканалах зарезервировано, реклама уже выкуплена, так что Европейский вещательный союз решился на компромисс. Всех участников (а это представители 41 страны) мы все же увидим - но не в живом концерте, а в клипах, которые нам покажут. Этот формат шоу получил девиз Europe Shine A Light («Европа сияет светом»). Покажут его 16 мая вечером вместо Гранд-финала шоу, предполагают, что все займет около двух часов.

- К сожалению, в этом году не будет конкурса песни «Евровидение», - объяснился исполнительный продюсер конкурса Джон Ола Сенд. - Но мы призываем всех вещателей, которые должны были принять участие в конкурсе в этом году, и членов EBU в других странах транслировать это шоу ради идеи единения.

Также шоу будет усилено выступлениями звезд и участников «Евровидения» прошлых лет. А вести его предложили нидерландским ведущим актрисе Шанталь Янзен, певице Эдсилии Ромбли (кстати, она участвовала в конкурсе в 1998 и 2007 годах) и артисту Яну Смиту.

Напомним, от Беларуси должен был поехать проект VAL.

- Клипа у нас пока нет, - говорит Влад Пашкевич, половинка дуэта. - Но съемки были запланированы. Дело в том, что в связи с коронавирусом сделать это сейчас будет технически трудно.

Как сообщила пресс-служба Белтелерадиокомпании, вместе с другими вещателями они получили предложение организаторов «Евровидения» и сейчас его рассматривают.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Новости 24
37% белорусов ничего не знают о детях-инвалидах и о том, как себя вести с ними
Суд над тремя обвиняемыми по делу о взрывах во время салюта в День Независимости начинается 2 апреля
Представитель ВОЗ Ханс Клюге: «Нужно мобилизовать общество, чтобы преодолеть сложившуюся ситуацию»
Виртуальные экскурсии и вопросы в соцсетях: белорусские вузы проводят дни открытых дверей онлайн
Коронавирус пришел в Могилевскую область: зарегистрирован первый подтвержденный случай
В правительстве определили предел ежемесячного роста цен в Беларуси
Президент Литвы не доверяет официальной информации Беларуси о ситуации с коронавирусом
Минздрав: в Беларуси зарегистрирован второй случай смерти пациента с коронавирусом
Правительство определило, какие продукты будет запрещено вывозить из Беларуси в ближайшие месяцы
Видеофакт: на проспекте Независимости в Минске утром чем-то обрызгивают столбы
Стало известно, какое наказание грозит девушке, которая на машине протаранила стену и вывалилась на эскалатор в ТЦ «Арена - Сити»
Радиоактивную коробку нашли в Могилеве на мусороперерабатывающем заводе
Организаторы «Евровидения - 2020» придумали, чем заменить конкурс в этом году
Наталья Кочанова рассказала, планируют ли в областных центрах Беларуси открыть лаборатории для тестов на коронавирус
«Мы сейчас живем в условиях в том числе и информационного коронавируса»: пресс-секретарь президента рассказала о причинах приглашения в Беларусь специалистов ВОЗ
Замминистра обороны Беларуси рассказал о том, состоится ли 9 Мая парад Победы