«Евровидение-2020» все же состоится. Но в виде трансляции клипов участников

Как известно, в этом году главный музыкальный конкурс Европы решили отменить из-за высокой угрозы заражения коронавирусом участников и зрителей, которые должны были съехаться в Нидерланды. И все же время трансляции «Евровидения» на телеканалах зарезервировано, реклама уже выкуплена, так что Европейский вещательный союз решился на компромисс. Всех участников (а это представители 41 страны) мы все же увидим - но не в живом концерте, а в клипах, которые нам покажут. Этот формат шоу получил девиз Europe Shine A Light («Европа сияет светом»). Покажут его 16 мая вечером вместо Гранд-финала шоу, предполагают, что все займет около двух часов.

- К сожалению, в этом году не будет конкурса песни «Евровидение», - объяснился исполнительный продюсер конкурса Джон Ола Сенд. - Но мы призываем всех вещателей, которые должны были принять участие в конкурсе в этом году, и членов EBU в других странах транслировать это шоу ради идеи единения.

Также шоу будет усилено выступлениями звезд и участников «Евровидения» прошлых лет. А вести его предложили нидерландским ведущим актрисе Шанталь Янзен, певице Эдсилии Ромбли (кстати, она участвовала в конкурсе в 1998 и 2007 годах) и артисту Яну Смиту.

Напомним, от Беларуси должен был поехать проект VAL.

- Клипа у нас пока нет, - говорит Влад Пашкевич, половинка дуэта. - Но съемки были запланированы. Дело в том, что в связи с коронавирусом сделать это сейчас будет технически трудно.

Как сообщила пресс-служба Белтелерадиокомпании, вместе с другими вещателями они получили предложение организаторов «Евровидения» и сейчас его рассматривают.