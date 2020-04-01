«За два часа разлетелась первая сотня!» Минский стилист Екатерина Гордеева дарит защитные маски

Стилист Екатерина Гордеева сделала пост на своей странице в Фейсбуке, где предложила всем желающим многоразовые маски - не за деньги, а просто так!

- За последнее время в ателье значительно снизилось число заказов. И мои сотрудницы предложили пошить многоразовые маски. Я им очень благодарна за такую идею. В итоге мы сшили 100 штук и решили раздать всем желающим бесплатно. При всех затратах одна маска стоила бы 30 рублей. На мой взгляд, это не совсем правильно в нынешней ситуации, - рассказывает владелица ателье «Екатерина Гордеева: CorAlcor».

По словам Екатерины, бронь на первую сотню разошлась за два часа. Сейчас готовится вторая партия многоразовых масок - желающих оказалось очень много. К счастью, чтобы пошить 100 таких масок нужно не так много ткани: 3 метра основного материала и 3 метра подкладочного.

- Ирония судьбы: красный кантик на маске сделан из люксового материала итальянского производства. Это остаток от одного из заказов, который мы сейчас используем в пошиве масок, - улыбается Екатерина.

Каждую маску в ателье обрабатывают профессиональным парогенератором, проутюживают и сразу запечатывают в индивидуальную упаковку. В целях безопасности владелица принимает одного человека в 40 минут. После каждого клиента обязательно проветривается помещение и дезинфицируются поверхности.

- В день мы можем принять не больше 10 человек. Запись уже до конца следующей недели, - продолжает стилист.

- Наверняка люди хотят вас отблагодарить?

- Да, приносят шоколадки, конфеты. Это очень приятно. Будем пить чай и поднимать себе настроение в это непростое время!

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