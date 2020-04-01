2020-04-01T15:37:08+03:00
Телевидение
КП Беларусь

Кастинга проекта «X-Фактор» в Витебске пока не будет

Он должен был пройти 4 и 5 апреля, но из-за сложной обстановки в связи со вспышкой коронавируса, его перенесли на неопределенный срок.
Сергей МАЛИНОВСКИЙ
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Когда кастинги пройдут в Витебске, пока не сообщается.Когда кастинги пройдут в Витебске, пока не сообщается.
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На этой неделе должен был состояться кастинг в проект «X-Фактор» в Витебске. Но, прислушавшись к рекомендациям Витебского исполкома, создатели шоу решили пока перенести его на более спокойное время.

- Без паники. Мы обязательно к вам приедем немного позже и познакомимся с одаренными жителями чудесного Витебска! Мы делаем это с заботой о вашем здоровье и надеемся на понимание. Ждите новостей и репетируйте свои выступления, пока находитесь дома! - сообщили создатели шоу.

В то же время даты предкастингов для других городов пока сохраняются. В Бресте проект будет 11 и 12 апреля, в Барановичах 18 апреля, в Лиде 19 апреля, в Мозыре 25 апреля и Бобруйске 26 апреля. Предкастинги в Минске пройдут в мае.

Увидеть X-Factor в телеэфире зрители «Беларусь 1» смогут осенью в новом сезоне. Всего запланировано 17 выпусков проекта. Победителя шоу зрители выберут в канун Нового года.

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