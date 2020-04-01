«Если выходим за едой - полиция бьет палками. Многие голодают»: 286 белорусов в Индии ждут эвакуации из-за коронавируса

Белорус Андрей Жалевич, который взял на себя функции координатора для наших соотечественников, что застряли в Индии из-за карантина по коронавирусу, написал пронзительный пост:

- После моего приезда в место эвакуации в Даболим (Гоа) мы с другом Сергеем Каракулька буквально круглыми сутками занимаемся вопросами координации действий наших соотечественников в подготовке к эвакуации и информационной поддержкой русскоязычных граждан. Это работа по составлению различных списков для посольства, МИДа и других государственных учреждений у нас на родине, которым нужны цифры. Это и консультирование наших соотечественников, связанное с нашим здесь выживанием, пока не организуем перелет домой. Да, получается, что мы сами организуем перелет, так как на родине телеканалы ведь уже объявили, что всех (60) белорусов уже эвакуировали. А то, что в наших списках на данный момент находится 286 человек, почему-то умалчивается.

И только одному Богу известно, сколько еще наших людей заблокированы без связи с внешним миром где-то в индийской глубинке. У многих наших сограждан проблемы со связью, связь с некоторыми уже утеряна. Искать их в условиях комендантского часа не представляется возможным. Например, Ирина Черткова, которая по путевке улетела на Гоа и должна была прилететь домой 23 марта, но рейс ее перенесли, совсем перестала выходить на связь.

Андрей считает, что Беларусь забыла о своих гражданах в Индии. Фото: личный архив

Иностранцам не наливают бензин и не заправляют газом баллоны. Некоторым ребятам просто запрещено выходить на улицу. Они заблокированы в своих комнатах. Некоторые люди голодают. Мы сами с другом просто перешли в режим экономии и питаемся один раз в день - в основном, овсянкой, макаронами или рисом. Приходится охотиться за продуктами и бегать в магазины, рискуя за это палкой получить.

Кругом полицейские посты, не везде проедешь. Нет также налички в банкоматах. Кто-то пускает слухи о том, что наши воруют кур у индийцев и что их, если поймают, убьют.

Последствия "воспитания" палками туристов, которые выходят на улицу. Фото: личный архив

Сегодня ко мне со слезами обратилась девушка:

- Нас что, оставят здесь, в это чертовой Индии навсегда? Что мы, никому в нашей стране не нужны, кроме родных?..

Поэтому мы сами ищем самолет, который мог бы отсюда нас вывезти. Мы сами все оплатим. Нас не нужно вывозить отсюда бесплатно! Каждый из нас понимает, что государству нужно сейчас беречь каждую копеечку на организацию военного парада и грандиозных фейерверков в честь Дня Победы над Германией, которая вывозит своих граждан из той же Индии организованно и довольно бюджетно. Мы уже сами начали искать авиакомпании и корабли, на которых можно добраться домой или, по крайней мере, поближе к дому.

У нас сейчас нет никакого разделения ни по национальности, ни по гражданству - в нашей команде и россияне, и белорусы, и украинцы, и казахи, и молдаване, и узбеки. Все это раскрыло и истинное нутро людей! И это касается как индийцев, так и наших соотечественников! Одни бескорыстно стараются помочь, а другие предлагают свои услуги по заполнению формы за $10 или за билет до Москвы за 1000 и более долларов.

От всех чиновников наших мы пока слышим один ответ:

- Идет совещание... Мы совещаемся...

Совещаются уже две недели... И нашли хорошее решение: умалчивать о проблеме, мы для них уже просто не существуем! По белорусским телеканалам в новостях сказали, что уточняют списки белорусов, не успевших уехать из Индии... Но все списки уже давно составлены, они у нас! В этих списках на сегодняшний день 286 человек с паспортными данными, контактами. Что еще уточнять?

В то же время после многочисленных публикаций и интервью в СМИ индийское правительство начало задумываться, что действительно туристам сейчас несладко. И уже начинает предпринимать какие-то меры по смягчению проблемы. Все больше культурных, образованных и интеллигентных индийцев входят в наше положение и начинают сами проявлять инициативу, помогать иностранным туристам. Наряду со всем тем мракобесием, которое творится вокруг иностранцев в Индии, проявление таких светлых душой и добрых сердцем индийцев помогает нам до конца не разочароваться в этой стране.

Белорусы и рады бы вернуться из Индии - да самолеты сейчас не летают. Фото: личный архив

Напомню, в настоящий момент индийское небо закрыто для всех коммерческих авиарейсов. Поэтому самостоятельно вылететь из Индии домой не может ни один иностранец.

Все уповали на то, что этот карантин скоро закончится, так как введен до 31 марта. Но было объявлено о его продлении еще на 21 день, до 14 апреля, и многие забывают, что, в случае если международная и внутренняя ситуация с GOVID19 не пойдет на улучшение, Индия, конечно же, будет и дальше продлять действие карантина.

Местные эксперты затрудняются сказать, сколько это может продлиться. Может, от двух месяцев до двух лет. Точно это никому не известно.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Связаться с Андреем можно по номеру: +375 (29) 560-01-02 (WhatsApp / Telegram / Viber).

ОФИЦИАЛЬНО

МИД: «Индия - один из самых проблемных регионов»

- На 31 марта помощь в различных форматах в возвращении на Родину оказана уже более 5570 нашим соотечественникам. При этом ситуация постоянно осложняется, возможности сужаются, - рассказывает МИД Беларуси на своей официальной странице в соцсетях. - Основными проблемными регионами продолжают оставаться Индия (в том числе штат Гоа), Шри-Ланка, Вьетнам, Таиланд, Индонезия. В связи со складывающейся ситуацией с транзитом через московские аэропорты все вовлеченные белорусские госорганы, а также «Белавиа» и туристические операторы ведут активный поиск новых возможностей для доставки наших соотечественников из указанных дальних стран. Всесторонне изучаются и анализируются все возможные варианты.

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