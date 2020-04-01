2020-04-01T16:15:03+03:00
Экономика
КП Беларусь

Меры правительства Беларуси в кризис: гречку вывозить нельзя, а цены должны расти максимум на 0,5% в месяц

Совмин выработал новые меры поддержки потребительского рынка в 2020 году
Виктор ПАЖИТОК
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Вывоз гречки и лука - под запретомВывоз гречки и лука - под запретомФото: Артем КИЛЬКИН
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Роста цен в магазинах не заметил только ленивый. 1 апреля на ситуацию отреагировал Совмин Беларуси - он принял постановление, согласно которому министерствам и ведомствам поручено не допускать роста цен и тарифов на товары и услуги выше 0,5% ежемесячно. Это касается как производителей товаров и услуг, так и тех, кто торгует привозным. Поднять цены выше установленного лимита можно, но только с разрешения Комиссии по вопросам государственного регулирования ценообразования при Совмине Беларуси.

Ограничение роста цен будет действовать до 30 июня текущего года. И на этот же срок правительство ввело мораторий на вывоз из Беларуси гречки, репчатого лука и лука-севка, а также чеснока. Названные товары, согласно постановлению Совмина, «запрещено вывозить вне зависимости от страны их происхождения, в том числе при помещении под таможенные процедуры экспорта, временного вывоза, переработки вне таможенной территории и реэкспорта».

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