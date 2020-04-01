Салоны красоты в Минске в коронавирус: «Кварцуем помещения, измеряем температуру клиентам, некоторых принимаем в отдельной комнате»

На что только не идут в салонах красоты в этот непростой для любого бизнеса период! Обеззараживание помещений дезинфекторами, кварцевыми лампами, работа в масках и перчатках, измерение температуры, прием в отдельных помещениях…

Мы узнали подробности в разных салонах.

- Если раньше в одном зале мы могли обсуживать от 5 до 9 клиентов одновременно, то сегодня - максимум 2 - 3 человека. Между людьми соблюдается максимальная дистанция. Но если клиент особенно обеспокоен присутствием вокруг себя незнакомых людей, мы предлагаем обслуживание в отдельной комнате, - рассказывает директор салона красоты «Сороки» Ксения Федорова.

Перед каждым клиентом сотрудники салона обрабатывают кресла и рабочие места дезинфицирующим средством, мастера работают в перчатках и в маске.

- Нам повезло с клиентами: многие приходят со своей маской, брызгают вокруг себя антисептиком. Но с начала марта людей стало на 40 процентов меньше. Некоторые клиенты просят выехать к ним на дом, но мы не предоставляем такую услугу - считаем, это небезопасно. Пока держимся на плаву за счет накоплений. У нас работает около 30 мастеров, к счастью, никого не сокращаем. Простывших сотрудниц отправляем домой на карантин на 2 - 3 недели с сохранением рабочего места.

Перед каждым клиентом сотрудники салона обрабатывают кресла и рабочие места дезинфицирующим средством, мастера работают в перчатках и в маске. Фото: Инстаграм

Физическое самочувствие сотрудников сейчас проверяют во многих салонах красоты. Некоторые выкладывают в Инстаграме сториз с графиками измерения температур своих мастеров и делают посты а-ля «почему у нас безопасно». Так, в сети салонах «Итейра» кабинеты кварцуют 4 раза в смену, после каждого клиента также дезинфицируются все поверхности - кресла, кушетки, дверные ручки и выключатели. Из-за чего временные интервалы между клиентами заметно увеличились.

В салоне «ЭтуальSPA» рассказали, что в каждом кабинете они установили ультрафиолетовый рециркулятор воздуха:

- Этот аппарат обеззараживает воздух весь рабочий день. При этом он не вредит здоровью. Конечно, наши мастера работают в масках и перчатках - их же мы предлагаем посетителям. Мы измеряем температуру не только своим сотрудникам, но и клиентам. Если человек болен, отказываем в обслуживании. Количество клиентов, конечно, уменьшилось. Многие переписываются на месяц-два попозже - ждут, пока спадет пандемия, - рассказывает директор «ЭтуальSPA» Татьяна Новицкая.

Кстати, в салонах уточняют, что кофе-чай подают в одноразовой посуде (даже в биоразлагаемой), а полотенца и халаты стирают при температуре не ниже 60 градусов.

Любопытно, что в центре красоты «Айрис», наоборот, заметили приток клиентов. Администратор объяснила эта тем, что кварцевание помещений они проводят утром и вечером и после каждого клиента. А банковские карточки и деньги принимают только в перчатках.

- Перчатками и масками сейчас никогда не удивишь - сегодня это уже униформа для мастеров. У девочек от антисептиков уже шелушится кожа на руках. Но безопасность превыше всего, - уточняет администратор салона InStyle.