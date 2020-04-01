2020-04-01T17:25:06+03:00
Общество
КП Беларусь

Вход запрещен, выставлена милиция: в Гомеле корпус онкодиспансера перепрофилировали под «контактных» с коронавирусом

По неофициальной информации, коронавирус нашли у тренера ДЮСШ, и его контакты изолировали в онкодиспансере
Павел МИЦКЕВИЧ
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В онкодиспансере все закрыто, на въезде - милицияВ онкодиспансере все закрыто, на въезде - милицияФото: Павел МИЦКЕВИЧ
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У преподавателя гомельской детско-юношеской спортивной школы выявили COVID-19. Официально эту информации не подтверждают и не опровергают, но KP.BY выяснила, что речь идет о 47-летнем тренере по акробатике. Напомним, именно спортсмен-акробат стал первым коронавирусным больным в Гомеле - парень привез вирус из Португалии. Однако предполагается, что оба случая инфицирования COVID-19 не связаны - тренер мог заразиться на республиканских соревнованиях. За границей он не был.

- Секции пока отменили, детей нельзя приводить до понедельника, - ответили в школе. Преподаватель с пневмонией госпитализирован в инфекционную больницу, а его контакты, среди которых много детей, изолировали в корпусе областного онкологического диспансера. Здесь находятся несколько отделений - например, химиотерапии, маммологическое отделение. Нам стало известно, что накануне всех пациентов диспансера перевезли в другие корпуса в медгородке, а в корпусе по улице Циолковского разместили контакты тренера - несколько десятков человек. Всем тоже сделали тесты на коронавирус.

Вход в диспансер запрещен Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Вход в диспансер запрещенФото: Павел МИЦКЕВИЧ

Все двери в корпусе онкодиспансера закрыты на замок, не работает даже аптека, которая находится в здании. На входе объявления: «Госпитализация запрещена. Посещение пациентов запрещено». На въезде во двор диспансера - закрытый шлагбаум. Возле него дежурят милиционеры в масках.

Пациентов диспансера вывезли в другие корпуса Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Пациентов диспансера вывезли в другие корпусаФото: Павел МИЦКЕВИЧ

- Здесь только контактные. Все пациенты и врачи в медгородке. Сюда никого не пускают, - анонимно рассказали работники.

К зданию подъехал пожилой мужчина - конечно, его тоже не пропустили в диспансер:

- Хотел попасть на прием к врачу. А тут все закрыто, что происходит?

Медики не общаются с прессой Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Медики не общаются с прессойФото: Павел МИЦКЕВИЧ

На сайте диспансера пока нет никаких объявлений о том, что корпус на Циолковского не работает, и указаний, куда нужно обращаться пациентам. Последняя новость на странице учреждения - о Дне Конституции.

Нет никаких новостей и на сайте облздрава. Ни там, ни в больнице информацию не комментируют.

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