Интернет-магазин медтехники из-за коронавируса запустил в Минске бесконтактную доставку

Интернет-магазин www.shop.microlife-shop.by, который представляет медицинскую технику швейцарского производителя Microlife, с 30 марта запустил в Минске услугу по бесконтактной доставке.

По мнению представителей интернет-магазина, такая мера позволит повысить безопасность покупателей и курьеров в сложной эпидемиологической обстановке. Услуга особо актуальна для людей старшего поколения, которые оказались в группе риска. Теперь они или их родственники смогут не только заказать доставку нужного прибора онлайн, но и сделать это без контакта с курьером. Так будут выполнены рекомендации врачей по минимизации контактов и соблюдении дистанции в период коронавирусной инфекции.

Как работает сервис

Покупатель при оформлении заказа в интернет-магазине должен пометить в комментарии «Бесконтактная доставка», указать день и временной промежуток для доставки. Если заказ делается по телефону, эту информацию нужно сообщить менеджеру. Далее покупатель оплачивает товар онлайн. Курьер свяжется с ним за 30 минут и предупредит о своем приезде. По прибытии курьер оставляет возле двери пакет с товаром, звонит по телефону покупателю и сообщает о доставке. После чего курьер ожидает в машине. Покупатель должен сразу забрать и в течение 15 минут проверить прибор, после чего перезвонить курьеру и сообщить, что все в порядке. После этого заказ считается выполненным.

Доставить могут прибор или расходный материал, который есть в наличии в интернет-магазине: тонометры, небулайзеры, термометры.

Услуга бесконтактной доставки с 30 марта стала доступна для жителей Минска. Решение о запуске аналогичного сервиса в других городах будет принято после тестирования услуги в столице.

Доставка бесплатная при сумме заказа свыше 40 рублей, если сумма ниже, стоимость составит 5 рублей. Данные тарифы действуют на доставку вне зависимости от ее типа - контактная или бесконтактная.