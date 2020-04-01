Дарья Домрачева: «В Минске сдали тест на коронавирус прямо в аэропорту»

Дарья Домрачева провела первый сезон в качестве тренера. Она вместе с супругом Оле-Эйнаром Бьорндаленым работали со сборной Китая. Сезон завершился чуть раньше из-за пандемии коронавируса. Дарья вместе с семьей приехали в Минске. Об этих неделях Домрачева рассказала в своем Инстаграме:

- По окончании биатлонного сезона и возвращении из Финляндии в Минск (этап Кубка мира в Контиолахти завершился 15 марта - KP.BY), мы сдали тест на короновирус прямо в аэропорту, получили отрицательные результаты. И на следующие 14 дней постарались ограничить контакты, занимались домашними делами, отправляли дистанционно тренировочную программу нашим изолированным китайским спортсменам (они находятся на карантине в Китае), наслаждались возможностью побыть дома и прогулками на природе.

Дарья пишет, что, несмотря на то, что 14 дней рекомендованного ограничения контактов позади, они с семьей выбираются людные места только при серьезной необходимости:

- В масках-респираторах, часто моем руки с мылом и используем антисептики - делаем все те элементарные вещи, к которым как профессиональные спортсмены давно привыкли в период всплеска любых респираторных инфекций. Хоть мы уже и не выступаем на этапах Кубка Мира, но привычка соблюдать эти простые правила личной гигиены, думаю, в нас надолго.

В эти трудные времена Олимпийская чемпионка рекомендует думать позитивно:

- Мы фокусируемся на хороших вещах, разнообразим свой досуг, занимаемся спортом на природе и дома. Хочется обратить внимание и окружающих: фокусируйтесь на хорошем, не паникуйте - стресс ослабляет иммунитет, дышите свежим воздухом, но пожалуйста, ОТНОСИТЕСЬ СЕРЬЁЗНО К СОБЛЮДЕНИЮ МЕР ЛИЧНОЙ ГИГИЕНЫ, используйте защитные средства - ЭТО ПРОСТО. И позаботьтесь о старших близких. Соблюдайте личную гигиену не только по особому случаю, введите это в привычку, тогда и у медицинских работников нагрузки станет поменьше. Маски, респираторы, санитайзеры - все это можно купить в аптеках, введя нужный товар в справочнике аптек, увидите, по каким адресам они доступны.

dadofun Кому интересно, чем мы занимаемся в этот необычный для мира период - с радостью делимся: По окончании биатлонного сезона и возвращении из Финляндии в Минск, мы сдали тест на короновирус прямо в аэропорту и получили отрицательные результаты...

Ранее Домрачева в своем Инстаграме показала, как ее дочка Ксения за завтраком прониклась музыкой группы Би-2. В комментариях отметилась ее подруга, тоже Олимпийская чемпионка Надежда Скардино. Она рассказала, что ее сын Даниил тоже меломан:

- Даня под инструментальную музыку, на раз-два засыпает.

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