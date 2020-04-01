Витебск виртуальными аплодисментами простился с первой жертвой коронавируса в Беларуси - актером Виктором Дашкевичем

1 апреля Витебск простился с Виктором Дашкевичем, актером Государственного академического театра имени Якуба Коласа. Официального прощания не было, не было и последней овации, которую по традиции устраивают уходящему в последний путь актеру. Виктора Николаевича Дашкевича похоронили на православном Георгиевском кладбище в закрытом гробу. В последний путь его проводили только члены семьи. Не все - дочь Анна живет в Санкт-Петербурге, а крупные российские города закрыты из-за эпидемии CОVID-19, закрыта и граница России с Беларусью.

Десятки человек аплодировали в своих квартирах и на рабочих местах

Виктор Дашкевич умер 31 марта. У него была пневмония, несколько дней актер был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. 26 марта стал известен результат его теста на коронавирус, он был положительным. Минздрав официально признал Виктора Дашкевича первой жертвой CОVID-19 в Беларуси, поэтому и закрытый гроб, и отсутствие прощания в театре. Однако в свидетельстве о смерти коронавирус не упоминается. Указан код J18.09 - по международной классификации, это расшифровывается как «неопределенная пневмония», то есть пневмония без уточнения возбудителя. Пневмонию перенесла и супруга актера Светлана Николаевна, заболели они одновременно. Сейчас она на домашнем карантине.

Последняя овация для Виктора Дашкевича все же была - виртуальная. Жители Витебска, друзья актера и поклонники его таланта устроили ее в соцсетях. В два часа дня, когда родные прощались с актером на кладбище, десятки человек аплодировали ему в своих квартирах и на рабочих местах, оставляли стикеры и посты в Фейсбуке, передавая друг другу эту печальную эстафету.

- Мы с Виктором Дашкевичем много лет знакомы, больше сорока. Когда так долго с человеком общаешься, и вдруг этот человек уходит, переходит на другую сторону реальности, представить, что его уже нет, очень сложно, - говорит искусствовед и театральный критик Татьяна Котович. - Виктор очень качественный актер, серьезный профессионал, а по нынешним временам такая характеристика дорогого стоит. Получилось так, что в это тяжелое, почти военное время, ушел человек, знаковый для Витебска. И память о нем осталась хорошая, теплая, трогательная…

"Он был настоящим мужчиной в каждом своем проявлении"

Несколько десятков театральных ролей, одна роль в кино, множество наград, звание заслуженного артиста Республики Беларусь, медаль Франциска Скорины - ею награждают работников науки, образования и культуры за значительный личный вклад в развитие и приумножение духовного и интеллектуального потенциала и культурного наследия белорусского народа. Виктору Дашкевичу редко приходилось играть отрицательных персонажей, но как одну из самых ярких его ролей зрители вспоминают роль Дуботовка в спектакле «Дикая охота короля Стаха».

Виктор Дашкевич в роли Дуботовка. Актер исполнил эту роль, когда ему было 70 лет. Фото: Сергей СЕРЕБРО.

- Виктор Николаевич сыграл Дуботовка пять лет назад, когда ему было 70 лет. По тому, как было прописано у Короткевича, Дуботовку не больше, чем 45-50 лет. И в свои семьдесят он абсолютно передал энергетику этого человека, который вокруг себя создавал вихрь, ощущение молодой живости. На сцене был полный жизни, яркий в каждом проявлении Дуботовк, - вспоминает витебская поэтесса, заведующая литературно-драматической частью театра «Лялька» Людмила Симоненок. - Виктор Николаевич – отец моей самой близкой подруги, и так получилось, что он и Светлана Николаевна стали для меня очень близкими людьми. Отношения с этой семьей всегда были душевным праздником. Виктор Николаевич – мужчина с большой буквы. Среди людей искусства таких не очень много, но он был настоящим мужчиной в каждом своем проявлении. И в интеллигентной рассудительности, и в умении сказать, когда нужно, резковатое, но корректное слово, и конечно, в отношении к супруге Светлане Николаевне и к своим дочерям. Они всю жизнь были защищены. Он не был человеком-стеной, но рядом с ним близкие всегда чувствовали себя уверенно. А мне он в юности помог понять, что мир – не страшный…

Виктор Дашкевич с женой Светланой и дочерьми Викторией и Анной. Фото: из архива семьи Дашкевич.

Виктор Дашкевич за рубеж в последнее время не выезжал. Заместитель начальника главного управления здравоохранения Витебского облисполкома Людмила Ковалева озвучила телеканалу «Беларусь 1» версию, что актер мог заразиться коронавирусом в театре, а источником мог стать иностранный гражданин. 18 марта Дашкевич присутствовал на генеральной репетиции спектакля вместе с режиссером из России Александром Дольниковым, который ставил спектакль в витебском театре. Дольников и Дашкевич на прогоне сидели рядом.

Сейчас в театре отменены спектакли, а некоторые актеры по своей инициативе сдали мазки на коронавирус.

Последняя овация для Виктора Дашкевича была виртуальной. но она была! Фото: Сергей СЕРЕБРО.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Минздрав подтвердил второй случай смерти пациента с коронавирусом:

- Зарегистрирован второй случай смерти возрастного пациента с наличием многочисленных хронических заболеваний, по предварительным данным, отягощенных коронавирусной инфекцией, - говорится в официальном сообщении.

По официальным данным, на 1 апреля под медицинским наблюдением и на лечении в Беларуси находятся 157 пациентов с COVID-19, тестов на коронавирусную инфекцию провели уже более 32 тысяч.