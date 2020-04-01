Фанаты ратуют за приостановление чемпионата Беларуси

Наша Высшая лига расширяет телеаудиторию по всему миру, в календаре на ближайшие выходные третий тур. Но сами участники действа после новостей о новых случаях коронавируса в Беларуси все громче обозначают позицию, что надо было бы турнир приостановить.

С заявлением выступили фанаты гродненского «Немана»:

- Это решение непростое, нам сложно оставить команду без поддержки, но сейчас главное - здоровье наших граждан. Мы призываем все фанатские движения Беларуси к этому. Давайте останемся дома, снизим риски, связанные с распространением коронавируса, защитим себя и своих близких. Мы также призываем АБФФ под руководством Базанова, наконец, набраться смелости и приостановить чемпионат, как это сделали во всем мире.

В целом их поддерживает и главный тренер команды Игорь Ковалевич. Ранее он обращал внимание на противоречивость ситуации: перед игрой запрещают здороваться за руку, но в игре-то не будешь соблюдать дистанцию минимум в метр и обрабатывать мяч антисептиком.

Фанатов «Немана» поддержали в Солигорске:

- Из-за сложившейся в стране ситуации ультрас солигорского «Шахтера» приостанавливают посещение домашних и выездных матчей команды до того момента, пока эпидемиологическая обстановка не позволит вернуться на сектор.

За границей некоторые с любопытством смотрят наш чемпионат. Например, главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

- По нескольким турам, сделав определенный анализ, сможем понять, какой уровень. Условного россиянина, который будет себя там проявлять и забивать, можно будет реально оценить. Так что спасибо нашим белорусским братьям, что дают нам пищу, - сказал Черчесов.

А есть те, у кого это вызывает большие вопросы.

Генеральный секретарь международной федерации ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) Йонас Баэр-Хоффманн высказался остро:

- Мы призываем принять те же меры предосторожности, которые приняты в остальном футболе. Страшно даже представить, к чему все это может привести. Почему их стандарты так сильно разняться с теми, которые приняты за границами Беларуси. Я не думаю, что кто-то может это объяснить. Любой человек в здравом уме скажет вам, что им необходимо применить те же стандарты, и мы будем настаивать на этом. Есть игроки, которые уже обеспокоены, - цитирует bbc.com Баэра-Хоффманна.

В Белорусской федерации футбола сообщили, что из FIFPro к ним никто не обращался. 1 апреля УЕФА проводил видеоконференцию, посвященную дальнейшему развитию событий в связи с пандемией коронавируса.

На вечер 1 апреля было известно, что чемпионат Беларуси не приостановили. Брестское «Динамо», например, сообщило, что продавать билеты на матч будут так, чтобы рассадка зрителей на матче со «Славией» была в шахматном порядке – так зрители смогут находиться на безопасном эпидрасстоянии друг от друга. Это рекомендации Министерства спорта и туризма. Но данное предложение носит рекомендательный характер. Влюбленных, семьи с детьми и друзей принудительно разлучать никто не будет.

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