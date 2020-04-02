Белорусский врач-инфекционист: «Сегодня носить защитные маски советуем уже всем - и здоровым и больным»

Количество инфицированных коронавирусом в стране растет, как и волнение белорусов по этому поводу. Информации на эту тему сейчас так много, и она иногда настолько противоречива, что люди толком не могут прийти к общему мнению даже насчет средств индивидуальной защиты и элементарных мер безопасности. Как правильно себя вести и максимально обезопасить в сложившейся ситуации, «Комсомолке» помог разобраться заместитель главврача по медицинской части Городской клинической инфекционной больницы Святослав Вельгин.

«Маска не защитит на 100%, но уменьшит вирусную атаку на иммунитет»

- Медицинские маски действительно способны ограничить распространение ОРВИ, гриппа и коронавируса нового типа, но степень защиты у масок разная, - говорит Святослав Олегович. - Одноразовые китайские маски и марлевые маски в три слоя, которые продаются у нас в аптеках, не способны задержать каждую частицу вируса. Степень их защиты - от 30% и выше. То есть они не способны задержать все мелкие капли слюны и слизи, в которых есть частицы вируса. Но чем меньше вируса попадет в организм, тем выше шансы, что ваш иммунитет с ним справится.

- В интернете белорусы уже активно делятся лайфхаками, как постирать даже одноразовые медицинские маски, пытаясь сэкономить. Как относитесь к таким советам?

- Одноразовая маска, которую вы носите более двух часов, станет влажной, на ней будет много микробов. Такую маску после использования нужно аккуратно снять, по возможности сложить в пакет и выбросить. После обязательно обрабатываем руки антисептиком. Если маска многоразовая, перед следующим использованием ее нужно постирать. Жидкое мыло подойдет. Повторно надеваем только постиранную, высушенную и проглаженную горячим утюгом маску.

Маска не защитит на 100%, но уменьшит вирусную атаку на иммунитет.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Некоторые уже начали шить многоразовые маски сами. Дайте совет, как сделать их действительно эффективными.

- Если повязка марлевая, советую делать их шестислойными. Если из другого материала - со вставкой из той же марли между слоями, которая послужит дополнительным барьером для вируса. Лучше иметь несколько масок. С расчетом на то, что одну маску носим примерно два часа. Дальше - стираем, сушим и термически обрабатываем, как я говорил выше.

- Еще недавно белорусские медики, в том числе и замглавврача инфекционной больницы Минска Олег Скрипко, говорили, что носить маски есть смысл только тем, кто болеет, а здоровым они не нужны. Но теперь мнения расходятся. Кому верить?

- Пару недель назад, когда это говорили, у нас была другая эпидемиологическая обстановка. В нынешних реалиях советую носить маску всем. И тем, кто чихает и может быть потенциальным разносчиком инфекции, и тем, кто чувствует себя здоровым. Медики ведь тоже носят маски. Так они себя дополнительно защищают. То же самое сейчас советую делать всем белорусам.

- Как и где правильно носить медицинскую маску?

- В закрытых помещениях, общественном транспорте и в местах массовых скоплений людей маску надевать желательно всегда. На открытом воздухе вирусы гибнут довольно быстро. Там менее опасно. Маску надевать так: разворачиваем складки для более плотного прилегания к носу, рту и подбородку. Если в маску вшито крепление в области носа, плотно подгоняем его по спинке носа. Перед тем как надеть маску и сразу после ее снятия обрабатываем руки антисептиком.

- Салфетки, пропитанные антисептическим средством, подходят для обработки рук?

- Да, это тоже неплохой вариант.

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