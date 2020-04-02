«Осторожнее люди не стали, но имбирь размели весь!»: продавцы минских гипермаркетов - о мерах против коронавируса

Врачи не перестают говорить: требуется меньше контактов с другими людьми, меньше походов в магазин, нужно чаще мыть руки и не трогать что попало.

Гипермаркет «Корона» на проспекте Победителей, обед буднего дня. На входе висят емкости с антисептиком, а вот новомодной разметки для людей в очереди нет. Гуляем по рядам: в основном все продукты упакованы. Выпечку теперь кладут в целованные пакетики, а хлебобулочные изделия собственного производства и вовсе запаивают в герметичную упаковку. Хлеб заводского производства упаковывали и раньше.

На входе висят емкости с антисептиком, а вот новомодной разметки для людей в очереди нет.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Большинство персонала работает без масок и без перчаток, исключение - те, кто стоит за прилавком отдела кулинарии.

Овощной отдел, по сути, единственный, где покупатель трогает неупакованный продукт руками. Наблюдаем за покупателями: кто-то пользуется своими резиновыми перчатками, кто-то берет одноразовые целлофановые прямо на стойке рядом с овощами. Мужчина и женщина, с масками на лицах, перебирают свежие огурцы голыми руками.

По словам продавцов, меньше людей тоже не стало.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Люди осторожнее не стали, - рассказала «Комсомолке» сотрудница магазина Маргарита. - Многие пренебрегают элементарными правилами гигиены. Например, на днях родители на глазах у всех дали ребенку попробовать немытую сливу с полки и положили ее обратно!

- Стали ли люди аккуратнее? - спрашиваем у продавцов. - Не особо. Правда, их стало меньше.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

По словам продавцов, меньше людей тоже не стало. Зато смели весь имбирь - по интернету сейчас гуляют истории, что он помогает от коронавируса.

- У нас остался только маринованный в отделе суши, - говорят продавцы. - Цена не изменилась - 5,2 рубля за килограмм. Многие берут, но так чтобы прямо спрос на него увеличился - такого нет.

Еще, говорят, помогает лимон. Но его запасов хватает: греческие лимоны лежат по 6,89 за килограмм.

Еще, говорят, помогает лимон. Но его запасов хватает: греческие лимоны лежат по 6,89 за килограмм.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Второй гипермаркет, в который заглянула «Комсомолка», - Green на Притыцкого. На входе в торговый зал висят банки с антисептиками, рядом - плакат с правилами гигиены. Тут уже абсолютно весь персонал работает в масках и перчатках. Хлебные изделия теперь тоже лежат в пакетах. Кажется, что стоек с одноразовыми пакетами и перчатками стало гораздо больше. А вот ситуация с покупателями примерно та же - большинство без масок и без перчаток. Спрашиваем про имбирь.

- Весь разобрали, сейчас приехала новая партия, но еще не успели выложить на полки, - говорят продавцы. - Цена будет 31 рубль за килограмм. Предыдущая партия была на пару копеек дешевле, но в целом за последний месяц имбирь подорожал. Наверное, это из-за курса доллара.

Маринованный имбирь тут продается по 6,6 рубля за килограмм, египетские лимоны - по 8,99 за кило - недешево!

- Стали ли люди аккуратнее? - спрашиваем у продавцов.

- Не особо. Правда, их стало меньше.

Кажется, что стоек с одноразовыми пакетами и перчатками стало гораздо больше.Фото: Геннадий МОЖЕЙКО

Напоследок решили посмотреть, что изменилось в так называемых магазинах у дома. Заглянули в маленький маркет «Соседи» на проспекте Машерова.

- Имбиря нет, но сейчас разгружается машина, - получили мы уже типичный ответ. - Все, что было, разобрали. Кстати, имбирь спрашивают мужики - он что, для потенции полезен?

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