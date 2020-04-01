2020-04-01T18:03:10+03:00
Спорт
КП Беларусь

210 тысяч долларов за показ белорусского футбола

Так сообщают со ссылкой на надежный источник в руководстве телеканала «Матч ТВ»
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Когда чемпионат Беларуси стал единственным в Европе продолжающимся турниром по футболу, к нему появился интерес.Когда чемпионат Беларуси стал единственным в Европе продолжающимся турниром по футболу, к нему появился интерес.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
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Еще 20 марта «Матч ТВ» приобрел права на показ чемпионата Беларуси по футболу. Стоимость официально не разглашали. Betting Insider, со ссылкой на надежный источник в руководстве телеканала, сообщил, что стоимость контракта составила 210 тысяч долларов. В нем прописаны условия: соглашение может быть приостановлено в одностороннем порядке по решению «Матч ТВ», если чемпионат Беларуси закроют на карантин или в тот момент, когда возобновят топ-чемпионаты из основного пула трансляций.

Также права на белорусский футбол приобрели каналы, вещающие в 11 странах: Литва, Болгария, Украина, Израиль, Индия, Сербия, Хорватия, Босния и Герцеговина, Черногория, Словения и Северная Македония.

Чемпионат Беларуси остается одним из единственных в мире профессиональным турниром по футболу, которые не приостановили из-за пандемии корнавируса COVID-19. Еще играют в Никарагуа. Правда, в Беларуси фанаты ратуют за приостановление чемпионата.

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