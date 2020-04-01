210 тысяч долларов за показ белорусского футбола
Еще 20 марта «Матч ТВ» приобрел права на показ чемпионата Беларуси по футболу. Стоимость официально не разглашали. Betting Insider, со ссылкой на надежный источник в руководстве телеканала, сообщил, что стоимость контракта составила 210 тысяч долларов. В нем прописаны условия: соглашение может быть приостановлено в одностороннем порядке по решению «Матч ТВ», если чемпионат Беларуси закроют на карантин или в тот момент, когда возобновят топ-чемпионаты из основного пула трансляций.
Также права на белорусский футбол приобрели каналы, вещающие в 11 странах: Литва, Болгария, Украина, Израиль, Индия, Сербия, Хорватия, Босния и Герцеговина, Черногория, Словения и Северная Македония.
Чемпионат Беларуси остается одним из единственных в мире профессиональным турниром по футболу, которые не приостановили из-за пандемии корнавируса COVID-19. Еще играют в Никарагуа. Правда, в Беларуси фанаты ратуют за приостановление чемпионата.
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