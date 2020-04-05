«Я бацилл не боюсь, если уготовано - все равно заболеешь»: спросили у белорусских пенсионеров, боятся ли они коронавируса

Тревожные новости долетают каждый день. Количество зараженных COVID-19 больше миллиона, основные жертвы опасного вируса - престарелые люди и те, у кого есть тяжелые заболевания. Самый большой процент погибших по-прежнему в Италии, где сыграли свою роль большая плотность населения на севере страны, поздно введенный карантин и большое количество пенсионеров.

По статистике, 35% населения Италии - пенсионеры, в Беларуси их ненамного меньше - 27%. Казалось бы, пришло время и нам паниковать из-за увеличения количества зараженных в Беларуси, но нет. Мы вышли на улицу в поисках людей околопенсионного возраста и поняли: многие не верят ни в черта, ни в Бога, ни в коронавирус. Зато они верят в судьбу и президенту, который говорит: «Я вирус не вижу, значит, его нет».

Верят ли пожилые минчане в коронавирус?.Микита НЕДАВЕРКОВ

- Я не верю в коронавирус, потому что не болею и не хожу на больничные. Я оптимист и верю в судьбу, как судьба предсказала - так и будет, - улыбается Галина.

- Не знаю, почему люди не верят? Особенно когда показывают Италию, это же просто ужас! - задается встречным вопросом бывший медик Тамара. - Я не думаю, что все новости оттуда - фейки.

- Я дома на самоизоляции, - не моргнув, уверяет прохожая по имени Валентина.

Найти мужчин было проблематично. Невольно вспоминаешь, что на одного мужчину старше 60 лет у нас приходятся три женщины того же возраста.

- Не понятно, сколько будут продолжаться все меры изоляции. Никто не будет полгода сидеть в карантине, и нет гарантии, что человек выйдет и снова не заразится… Я маску не ношу, в ней курить неудобно, - говорит Андрей.

Мужчины, на удивление, маски вообще не носят и полагаются на судьбу чаще женщин.

- Я бацилл не боюсь, если уготовано заболеть, то, как ни старайся, - все равно заболеешь. Я верю в судьбу, соломки подстелить здесь не получится, жестко будет. Тут уже перины какие-то нужны, - пожимает плечами Вячеслав.

Итого: около 40% опрошенных людей сказали, что верят в коронавирус, около 30% верят в опасность COVID-19, но считают, что она сильно преувеличена. Оставшиеся 30% верят в судьбу: если суждено заболеть, то маски и антисептики не спасут.