2020-04-05T23:30:12+03:00
Общество
КП Беларусь

«Я бацилл не боюсь, если уготовано - все равно заболеешь»: спросили у белорусских пенсионеров, боятся ли они коронавируса

Спойлер: каждый третий из группы риска не боится COVID-19, потому что не верит в его опасность [видео]
Таисия ЧЕРНУХО
Поделиться:
Спросили у белорусских пенсионеров, боятся ли они коронавирусаСпросили у белорусских пенсионеров, боятся ли они коронавирусаФото: Микита НЕДАВЕРКОВ
Изменить размер текста:

Тревожные новости долетают каждый день. Количество зараженных COVID-19 больше миллиона, основные жертвы опасного вируса - престарелые люди и те, у кого есть тяжелые заболевания. Самый большой процент погибших по-прежнему в Италии, где сыграли свою роль большая плотность населения на севере страны, поздно введенный карантин и большое количество пенсионеров.

По статистике, 35% населения Италии - пенсионеры, в Беларуси их ненамного меньше - 27%. Казалось бы, пришло время и нам паниковать из-за увеличения количества зараженных в Беларуси, но нет. Мы вышли на улицу в поисках людей околопенсионного возраста и поняли: многие не верят ни в черта, ни в Бога, ни в коронавирус. Зато они верят в судьбу и президенту, который говорит: «Я вирус не вижу, значит, его нет».

Верят ли пожилые минчане в коронавирус?.Микита НЕДАВЕРКОВ

- Я не верю в коронавирус, потому что не болею и не хожу на больничные. Я оптимист и верю в судьбу, как судьба предсказала - так и будет, - улыбается Галина.

- Не знаю, почему люди не верят? Особенно когда показывают Италию, это же просто ужас! - задается встречным вопросом бывший медик Тамара. - Я не думаю, что все новости оттуда - фейки.

- Я дома на самоизоляции, - не моргнув, уверяет прохожая по имени Валентина.

Найти мужчин было проблематично. Невольно вспоминаешь, что на одного мужчину старше 60 лет у нас приходятся три женщины того же возраста.

- Не понятно, сколько будут продолжаться все меры изоляции. Никто не будет полгода сидеть в карантине, и нет гарантии, что человек выйдет и снова не заразится… Я маску не ношу, в ней курить неудобно, - говорит Андрей.

Мужчины, на удивление, маски вообще не носят и полагаются на судьбу чаще женщин.

- Я бацилл не боюсь, если уготовано заболеть, то, как ни старайся, - все равно заболеешь. Я верю в судьбу, соломки подстелить здесь не получится, жестко будет. Тут уже перины какие-то нужны, - пожимает плечами Вячеслав.

Итого: около 40% опрошенных людей сказали, что верят в коронавирус, около 30% верят в опасность COVID-19, но считают, что она сильно преувеличена. Оставшиеся 30% верят в судьбу: если суждено заболеть, то маски и антисептики не спасут.

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Беларуси»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
«В садах нет сопливых детей, а убирают с дезинфекцией»: что изменилось в Швеции, где тоже нет карантина из-за коронавируса
Белоруска Яна Мицкевич рассказывает, как живут и работают шведы во время пандемии, но без карантина, и как уже готовятся к кризису после коронавируса
Здесь учиться одно удовольствие: адекватные преподаватели, стажировки в различных странах, современные аудитории, все условия для занятия спортом и творчеством
В Минском лингвистическом университете готовят переводчиков и лингвистов самого высокого уровня [как поступить, документы, цена]
Антисептик своими руками, доставка лимонов и имбиря, богослужения онлайн: как пенсионерам в Беларуси уберечься от коронавируса
Рассказываем, помогает ли имбирь с чесноком, кто принесет им продукты бесплатно и куда звонить, если стало скучно [распечатайте памятку пожилым родителям!]
Новости 24
За белорусами, застрявшими в Индии, направили самолет
Белорусский спортсмен установил мировой рекорд и попадет в Книгу рекордов Гиннеса
Последние новости о коронавирусе в Беларуси на 5 апреля 2020 года: 8 человек умерли, всего зараженных - 562 человек
Ну вот и все. Последние поезда из России в Беларусь отменяют
От пневмонии, осложненной коронавирусом, умерли полковник в отставке из Витебска и бывший сотрудник Нацбанка
Погода на 6-12 апреля в Беларуси: синоптики сходят с ума или к нам придет зима и лето одновременно?
Власти Беларуси создали инструкцию о том, как искать не соблюдающих карантин и принудительно их госпитализировать
«Мы пошутили, что нарисуем Путина, а нарисовали Командора и Дринкинса». В Питере закрасили работу витебской стрит-арт команды HoodGraff
Марии Шараповой стало скучно в самоизоляции и она дала свой номер телефона поклонникам
Врачей Беларуси будут страховать от коронавируса и поддерживать материально
Минтранс добавило в «карантинный список» еще 6 автозаправок, где могут останавливаться дальнобойщики
В Беларуси продлили весенние каникулы для школьников
Два врача и два рабочих из Москвы: В Могилевской области уже 4 случая коронавируса
Под Шкловом «Нива» оказалась в кювете: пострадали водитель и пассажир
Главреда «Ежедневника» освободили из-под стражи, не предъявив обвинения
В Минске открытым огнем горела фура
КГК возьмет на контроль цены и наличие товаров в магазинах