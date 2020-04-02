Лжедетектива из Минска, который обманул 19 человек, отправили в колонию на 3,5 года

За решеткой 35-летний Андрей Матвеев оказался в августе прошлого года, суд начался в начале марта. А 31 марта лжедетективу вынесли приговор: 3,5 года лишения свободы. Мужчина уже был судим за похожее преступление, тогда его приговорили к 2 годам и 4 месяцам ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа.

Как работал «детектив» и кто к нему обращался? У мужчины был сайт, на котором он позиционировал себя как опытный частный детектив, который может организовать слежку за неверным мужем или женой, сделать распечатку звонков человека, за которым клиент хочет проследить, узнать адрес любовницы мужа или детали частной жизни делового партнера.

В суде обвиняемый говорил, что знал о том, что в Беларуси нет нормативных актов, которые регулируют работу частных детективов. «То есть это не запрещено, но и не разрешено», - считает мужчина. Но наблюдение, прослушка телефонных разговоров, слежка за людьми и вмешательство в частную жизнь в Беларуси вне закона. На такие действия во время расследования имеют право только сотрудники правоохранительных органов.

Первые заказчики у Андрея Степанова появились еще в 2011 году: одни хотели больше узнать о конкурентах, другие просили проследить за сестрой, девушкой или сыном, поставить GPS-датчик в машину, чтобы знать все о перемещениях близкого человека. Деньги за услуги Андрей брал - от 200 рублей до полутора тысяч долларов, но договоренности выполнять не спешил. За несколько лет от всех потерпевших он получил больше 14 тысяч рублей. По его словам, большую часть этой суммы он вернул потерпевшим.

Большинство клиентов, которые обращались к детективу, просили проследить за мужем, которого подозревали в измене. Одна из клиенток заказала наблюдение за мужем, заплатила 600 долларов. Андрей один день сопровождал его от дома до работы, а потом женщина сказала, что слежка больше не актуальна - муж сам ей все рассказал.

- Деньги я начал ей отдавать почти сразу после этого, - рассказывал обвиняемый.

Другая с помощью сыщика решила рассорить своего молодого человека с любовницей.

- Я должен был с ней познакомиться, сводить в ресторан. Она работала в супермаркете: я наблюдал за ней какое-то время, но договор не выполнил, - продолжает Андрей Матвеев.

Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.