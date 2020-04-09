2020-04-09T17:03:28+03:00
Общество
КП Беларусь

«Ушел на больничный лечить простуду, потом резко стало хуже». В Борисове умер фельдшер «скорой»

У него диагностировали пневмонию
Алеся ДОБЫШ
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Василий больше 20 лет работал на «скорой». Фото со страницы Василия в фейсбукеВасилий больше 20 лет работал на «скорой». Фото со страницы Василия в фейсбуке
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50-летний Василий Липилин скончался 8 апреля в реанимации 2-й больницы Борисова. По словам коллег, у него диагностировали двустороннюю пневмонию. Фельдшер почувствовал себя плохо еще в конце марта, госпитализировали его через несколько дней, 4 апреля.

- Он почувствовал недомогание: все как при обычной ОРВИ. Пошел на больничный лечиться. А потом ему резко стало хуже. Одно могу сказать: у медиков всегда все бывает не так, как у остальных. Всегда хуже, всегда сложнее. Это какой-то необъяснимый феномен, - рассказывает коллега.

У мужчины выявили двустороннюю пневмонию, подключили к ИВЛ. Коллеги тяжело переживают смерть Василия, рассказывают о нем сквозь слезы.

- Он никогда не говорил, что ему плохо, всегда был позитивным, сам разрешал все ситуации, - говорит его знакомая по работе. - Никогда не тревожил коллег, как и все мы, «скоровики». Ну нет у нас манеры жаловаться. Наши работают до последнего, как, впрочем, все медики на всех фронтах: поликлиники, больницы, «скорая». В понятии обывателя, медики не болеют. В понятии «скоровика», отлежусь - и снова на работу.

Коллеги говорят, что Василий был отличным специалистом, уважаемым в коллективе. Он больше двадцати лет работал на «скорой». Все, с кем нам удалось поговорить, вспоминают его как жизнерадостного, приветливого человека.

Главврач Борисовской ЦРБ отказался дать комментарий по телефону.

Друзья Василия заметили, что 31 марта он разместил на своей странице в Фейсбуке стихотворение, посвященное медикам, которые погибли в борьбе с коронавирусом.

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