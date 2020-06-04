Лидия Ермошина: «Это самые тяжелые президентские выборы даже в самом начале»

4 июня на заседании ЦИК рассматривалось заявление претендента в кандидаты на пост президента Виктора Бабарико. В своей жалобе он указал на нарушения законодательства, которые связаны с выдвижением в кандидаты президента Александра Лукашенко. Сам экс-банкир приехать на заседание не смог. Вместо него был руководитель его инициативной группы - Эдуард Бабарико.

К заявлению была приложена таблица с указанием организаций, где, по мнению заявителя, происходило участие администрации в сборе подписей, или принуждение в процессе сбора подписей, или вознаграждение за внесение подписи. А это нарушение.

К жалобе были приложены скриншоты сообщений с пяти интернет-ресурсов. ЦИК предстояло выяснить: действительно ли информация, представленная в жалобе, правдива? Заставляли ли кого-то подписываться за действующего президента, который снова собирается баллотироваться?

«Я дважды получила шантажную записку»

На заседании выступил председатель Федерации профсоюзов Беларуси Михаил Орда.

- Наша инициативная группа собирает подписи за уважаемого, авторитетного человека в нашем обществе. И нам сегодня абсолютно не нужен какой-то дополнительный ресурс для сбора нужного количества для выдвижения Александра Григорьевича Лукашенко кандидатом в президенты, - сказал Михаил Орда. Напомним, он руководитель инициативной группы.

Неожиданно в разговоре с Ордой глава ЦИК Лидия Ермошина заявила, что дважды получила шантажную записку.

- Сначала мне предлагают заплатить 12 тысяч долларов, сейчас уже ставка возросла до 25 тысяч. В противном случае разместят порочащие фейковые сведения в отношении вашей группы и вашего кандидата-претендента.

- Это люди, у которых, я считаю, не все нормально с совестью и порядочностью, - ответил Орда.

- По-моему, с умом тоже не очень все в порядке, - парировала Ермошина.

- Сегодня никто никому не мешает собирать подписи и на предприятиях. Не буду приводить цифры, сколько мы собрали, потому что это наше внутреннее дело. Когда придет время, мы объявим. Но более половины мы как раз собрали подписей по месту жительства. И то, что какие-то заявления есть, что основная работа у нас (происходит - Ред.) на предприятиях, - никто никому не мешает. У нас 90 тысяч юридических лиц в стране, предприятий и организаций. Иди и собирай, - был эмоционален Михаил Орда.

Ермошина сказала, что они «как смогли, своими силами пытались проверить» анонимные обращения, которые представил в своей жалобе Бабарико.

Секретарь ЦИК Елена Дмухайло сообщила о результатах проверки. Так, в озвученном на заседании ЦИК списке организаций и предприятий, где якобы были нарушения в сборе подписей, числились даже медики, а именно Брестская детская областная больница.

- Дали указание собрать столько-то подписей. Кто кому дал указание - непонятно совершенно. Тем, кто против, намекнули о непродлении контракта, - приводит информацию из жалобы секретарь ЦИК. - Выяснилось при проверке, что, действительно, среди работников коллектива больницы есть пять членов инициативной группы, в том числе и главврач. Кроме главврача - его заместитель и три медсестры. Никто не отрицает, что собирали подписи. Но никто не принуждал, ничем не угрожал работникам. Они поясняют, что просили ставить коллег подписи. Ничто не намекает на то, что кого-то принуждали и заставляли.

- А как медсестра вообще принудить может? Кого? Санитарку? - вмешалась в разговор Ермошина.

- Не знаю. Может, они на главврача намекают. А, вот что еще тут было: «Заведующему отделением нужно подать главврачу списки работников». Дополнительно я попросила еще их опросить. Хотя, честно говоря, было неудобно дергать людей, которые сейчас, вы сами знаете, работают в напряжении. Завотделением тоже сказали, что никаких списков не было. Сами они оставляли подписи совершенно добровольно.

В итоге Бабарико отказали в удовлетворении его жалобы.

«Прихлопнуть - слово-синоним «убить», «уничтожить»

Заседание ЦИК получилось довольно эмоциональным. В основном из-за речи Лидии Ермошиной, которая рассказала про угрозы.

- Мы видим пикеты, где о кандидате-то потенциальном почти ничего нет. Это агитация против конкретного определенного лица. Причем злобная, клеветническая, оскорбительная. Более того, там прямые угрозы даже мне, - говорит Лидия Ермошина.

- Это я говорю для тех, кто считает эти пикеты мирными. Что означает надпись на пикете госпожи Тихановской со словами «прихлопнуть»? И оскорбительные прозвища меня. Прихлопнуть - слово-синоним «убить», «уничтожить». Это прямая угроза, которая написана на пикете по сбору подписей...

Лидию Ермошину возмутило то, что к ней хотят прийти в гости избиратели.

- Что означает выступление господина Тихановского в Могилеве 27 мая? Цитирую из интернет-ресурсов: «Мы скоро собираемся в Шклов, Александрию пикеты проводить. И возле дома Лидии Ермошиной в Минске будет замечательный пикет тоже. Заодно все зайдем в гости. Это мы можем». Зайдем в гости к человеку, который не ждет, не приглашал. А если зайдем, то как? Принудительно? Это уже вторжение в жилище. Угроза действием в связи с исполнением мною профессиональных обязанностей. (…) Маленькая улочка, несколько домов (в Дроздах, элитном квартале Минска, - Ред.). Соседи - бизнесмены. Ни одного чиновника, а также посол иностранной державы. И вот к ним является эта орда. Где безопасность жилища? Где спокойствие граждан? Это мирные пикеты по сбору подписей? Граждане, одумайтесь!

«Где ваша защита, госпожи феминистки, меня, пожилой женщины?»

Лидия Ермошина рассказала, что обратилась в СК.

- Я подготовила ходатайство в СК, где прошу рассмотреть заявление данного лица - имею в виду господина Тихановского и его инициативной группы. Не укладываются ли его действия в статью 191 УК РБ, которая говорит о воспрепятствовании проведению выборов, воспрепятствованию работе Центральной и других избирательных комиссий, в том числе путем угроз? - сказала Лидия Ермошина. - Я попросила СК проверить, дать свою правовую оценку. При необходимости привлечь данное лицо к уголовной ответственности.

Ермошина обратилась к феминисткам.

- Кстати, подписанты, возмутившиеся в отношении оскорбительных выражений в отношении женщин, забыли, что буквально в начале своей пикетной деятельности господин Тихановский тоже сообщил, что наша страна не готова избрать женщину президента, - припомнила Лидия Михайловна и то, что на этой недели в ЦИК были отправлены письма от женщин, которым не понравились высказывания президента о том, что «конституция не под женщину». - Где письма в СИЗО? Где акции? Где вообще ваша защита, госпожи феминистки, меня, пожилой женщины, от посягательств? Это методы братков из 90-ых. У нас никогда не трогали частную жизнь лиц, которые работают и в госаппарате и занимаются политикой.

По мнению Лидии Ермошиной, эти выборы самые сложные. Напомним, президента в Беларуси выбирают в шестой раз. Лидия Михайловна руководит ЦИК с 1996 года.

- Сразу могу сказать: это самые тяжелые президентские выборы даже в самом начале.