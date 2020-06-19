Жара продолжится: в выходные 20 и 21 июня обещают до +32!

Предстоящая погода благоволит тем, кто запланировал в выходные отдых на природе и на даче. В последний рабочий день перед выходными, 19 июня, будет по-настоящему жарким - до +32. Из-за такой высокой температуры даже объявлен оранжевый уровень опасности.

И предстоящие выходные тех, кто ждал настоящего лета, погода не подведет.

- В субботу, 20 июня, cтолбик термометра ночью покажет от +14 до +20, а днем от +24 по юго-западу до +32 по северо-востоку, - рассказали "Комсомолке" в Белгидромете. - В воскресенье, 21 июня, днем в Беларуси от +23 до +29. А по юго-востоку страны и вовсе до +32. В северных и юго-западных районах местами будет прохладнее - до +22.

В Минске в выходные тоже пройдет дождик. Днем в субботу в столице до +29, а в воскресенье до +27.

Хорошая новость для тех, кто не выносит жару: в начале следующей недели станет чуть прохладнее. Так, в понедельник днем ожидается от +18 до +25. И только по югу (в Брестской и Гомельской областях) по-прежнему жарко - до +30.

А В ЭТО ВРЕМЯ

С 18 июня в лес можно ходить не везде

Запреты и ограничения введены в 39 регионах. Меры ограничительного характера действуют в 10 районах Гомельской, 17 - Гродненской, 11 - Минской, 1 - Могилевской областей, сообщает пресс-служба Минлесхоза. А с начала года в Беларуси произошло уже 790 лесных пожаров, большинство - в Брестской и Гомельской областях.