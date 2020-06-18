«Ангелине он представился другим именем»: родственница убитой 16-летней девушки рассказала о трагедии в Новополоцке

16-летняя учащиеся Новополоцкого колледжа Ангелина пропала в минувший четверг, 11 июня. Она не вернулась в общежитие. Воспитатель колледжа забила тревогу и сообщила об этом в милицию. Вечером 12 июня на берегу реки Западная Двина в Новополоцке было найдено тело Ангелины. Как выяснилось, девушка пошла на свидание, но в общежитие так и не вернулась.

Совсем незадолго до трагедии Ангелина познакомилась с парнем.

- Она познакомилась с ним "ВКонтакте". Он хотел с ней встретиться. Ангелина думала: пойти, не пойти. Но решила сходить на свидание. Получается, первый раз пошла с ним погулять. Видела его впервые. Как мы знаем, он даже представился перед ней другим именем. А что там происходило, мы ничего не знаем. У нее в пятницу должен был быть экзамен по постановке голоса, но она на него не пришла. Она ему сказала: "Я с тобой погуляю, но мне нужно в 8 вернуться в общежитие, чтобы начинать готовиться к экзамену", - рассказала "Комсомолке" родственница девушки. - Этого парня задержали. Он 2000-го года рождения, приезжал в Новополоцк работать вахтовым методом, сам он из Могилева.

По словам родственницы, Ангелина была доброй, дружелюбной и доверчивой девочкой.

- У нее было очень много друзей. Вы не представляете, что было на похоронах. Я столько людей никогда не видела...