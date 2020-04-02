2020-04-02T12:16:52+03:00
Экономика
КП Беларусь

Румас: «Рассчитываем получить в апреле 2 миллиона тонн нефти по цене 4 доллара за баррель»

Премьер-министр Беларуси прокомментировал нефтяной вопрос
Дарья ЛОМОНОВСКАЯ
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Премьер-министр Сергей Румас. Фото: БелТАПремьер-министр Сергей Румас. Фото: БелТА
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- Что с поставками нефти? - спросили журналисты у премьер-министра на открытии весенней сессии белорусского парламента седьмого созыва.

- Сегодня, я думаю, Белнефтехим закончит переговоры с российскими компаниями о поставках российской нефти на апрель. Мы рассчитываем получить два миллиона тонн нефти, - сказал Сергей Румас. - Что касается премии, то еще раз могу повторить то, что говорил две недели назад, что поставка этой российской нефти будет осуществляться без премии. Это жесткая и последовательная установка главы государства о покупке российской нефти без премии в цене выдерживается правительством. И могу сказать, что результатом этой позиции является цена, по которой мы будем покупать нефть в апреле из РФ. Цена около 4 долларов за баррель.

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