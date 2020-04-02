2020-04-02T11:57:18+03:00
Экономика
КП Беларусь

Премьер-министр Беларуси о поддержке экономики: Будет неординарный пакет мер в поддержку секторов, где работает 550 тысяч человек

По словам Сергея Румаса, прямые меры бюджетно-налоговой поддержки составят около 110 млн рублей
Дарья ЛОМОНОВСКАЯ
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Премьер-министр Сергей Румас.Премьер-министр Сергей Румас.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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- Правительство внесло такой неординарный (пакет документов с мерами по поддержке экономики. - Ред.), который предусматривает поддержку целых секторов, где работает 550 тысяч человек. Поэтому глава государства отправил этот комплекс мер для заключения в иные госорганы, - сказал Сергей Румас. - Правительство ожидает, что наши коллеги из Администрации президента, комитета Госконтроля разделяют наши подходы о необходимости оказания этой господдержки и в ближайшее время внесут главе государства свои заключения.

- А что Совмин предлагает? - уточнили журналисты.

- Весь комплекс состоит из пяти пакетов мер. И, как правило, журналисты спрашивают, цену каждого из этих пакетов. Трудно обсчитать все меры, могу только сказать, что прямые меры бюджетно-налоговой поддержки составят около 110 миллионов белорусских рублей. (…) Мы ожидаем, что этот первый пакет будет принят уже в ближайшее время. Сегодня правительство уже имеет видение по второму пакету, который будет касаться поддержки промышленностей и строительства. Но и мне что-то подсказывает, что, наверное, второй пакет также не будет последним, потому что ситуация развивается очень стремительно. И государство должно оказывать меры поддержки тем сферам экономики, которые оказались в сложной ситуации.

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