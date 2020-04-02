65-летний глава Госконтроля о коронавирусе: «Есть гораздо моложе меня люди, которые имеют больше шансов заразиться»

- Хотели бы вас спросить про коронавирус, - обратилась "Комсомолка" к главе Комитета Госконтроля Леониду Анфимову, который пришел на открытие весенней сессии белорусского парламента. 11 апреля Леониду Васильевичу исполнится 66 лет.

- В зоне риска находятся те, кто старше 60-65 лет...

- Чего я хожу по улицам, вы хотите сказать? - говорит Леонид Васильевич.

- Да, вы тоже находитесь в зоне риска! Какие меры безопасности принимаете? Сегодня вы не в маске.

- Я не знаю, кто это придумал зону риска, кто старше 60-65 лет. Есть гораздо моложе меня по паспорту (в 40 и 30 лет), которые имеют больше шансов заразиться и находятся, наверное, больше в зоне риска, чем я, 65-летний, - говорит Анфимов. - Если человек курит вне себя, пьет вне себя, не занимается спортом. Я ведь веду довольно активный образ жизни. Думаю, что еще до 80 лет еще доживу...

Анфимов рассказал, что тема коронавируса обсуждается и в его кругу общения.

- Меня постоянно шлют эти сообщения друзья: "Скажите правду". Я говорю: "У нас 150 тысяч зараженных". "Ну ты не шути так уже", - рассказал глава Комитета Госконтроля.

- Вы читаете сообщения Минздрава?

- Нет, не читаю. У меня довольно хватает и по работе негативной информации. (...) Прочитал (на информационном портале - Ред.), сколько у нас зараженных по информации Минздрава. Я даже не знаю, как сайт Минздрава называется. Могу, правда, позвонить министру и спросить его: "Сколько у тебя зараженных?". Он мне скажет, сколько зараженных. Он мне врать не будет.

По словам Анфимова, перед открытием весенней сессии он обсуждал с кем-то коронавирус.

- Мы говорили, что не было такого информационного ажиотажа, когда идет эпидемия простого гриппа. Люди разве не умирают при этом? Для чего сегодня вот этими информационными всплесками, выбросами нагнетать эту панику.

Анфимов рассказал о своей супруге.

- Жена моя работает в проектной организации. Сдавала проект, много работала. Сдала объект и в субботу, воскресенье написала заявление: "Прошу предоставить мне 4 отгула". Все знают, кто моя жена. Ей подписали это заявление. Тут же прибежала ее подруга и говорит: "Вера, а что в стране так все плохо?" Слушайте, ну что это за дела? Понимаете, с обывательских позиций: "Анфимова жена написала заявление на 4 дня. Наверное, что-то там... Он, наверное, ей шепнул: "Бери отпуск", потому что, все. Надо гроб заказывать"

Также Анфимов сказал, что 2 апреля утром он прочитал, что в стране 200 зараженных.

Журналисты спросили у главы Комитета Госконтроля, есть ли у их ведомства претензии к Минздраву.

- Вот мы вчера обсуждали эту тему, может быть, кулуарно. А сколько на самом деле заражённых? Если бы скажем Минздрав взял да сказал: 1000 человек у нас заражено. Это что, всех устроит? А если 1000 человек нет? Ну сколько? Ну 200. Я сегодня утром прочитал, что 200, - уточнил Леонид Анфимов.