2020-04-02T13:44:40+03:00
Общество
КП Беларусь

Глава Госконтроля о задержании Сергея Сацука: "В журналистике должны работать люди суперпорядочные"

Леонид Анфимов прокомментировал, почему известный журналист находится под стражей
Дарья ЛОМОНОВСКАЯ
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Фото: ЛОМОНОВСКАЯ Дарья / соцсетиФото: ЛОМОНОВСКАЯ Дарья / соцсети
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Леонида Анфимова, пришедшего на открытие весенней сессии белорусского парламента, журналисты спросили про задержание коллеги - Сергея Сацука, который известен своими журналистскими расследованиями.

В том числе поинтересовались, почему была выбрана такая мера пресечения, как заключение под стражу. Учитывая тот факт, что его жена инвалид, а границы в мире сейчас перекрыты.

- Вы знаете, что на начальных этапах, когда идет предварительное следствие после задержания человека - подозреваемого или обвиняемого, идет сбор доказательств. И после того как этот сбор доказательств превращается в уголовное дело, которое передают в следственный орган, может быть изменена мера пресечения. Необязательно ждать от человека, что он может сбежать за границу или скрыться от органов уголовного преследования. Но он может помешать объективному расследованию, - ответил Леонид Анфимов.

- Когда дело передадут в Следственный комитет?

- Я не знаю пока. Как только закончат его, так и передадут.

- До 5 апреля оно должно быть передано?

- Я думаю, что да.

Отвечая на вопросы журналистов, Леонид Анфимов сказал про Сацука, что "ничего с ним не случится".

- Если на то пошло, журналистика - это настолько тонкая сфера деятельности, где должны работать люди порядочные. Суперпорядочные. Но когда я смотрю, как пишутся заказные статьи - и я это часто вижу - необъективно освещают деятельность госорганов, особенно Комитета госконтроля, мне становится просто обидно. Но как может журналист, не зная сути дела и всех тонкостей дела, давать оценку тому, что происходит в этом госоргане?

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