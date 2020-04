Врач-инфекционист: Коты и собаки не болеют коронавирусом, но он может какое-то время жить на их шерсти и лапах

Официально карантин в Беларуси не объявлен, но многие уже живут в режиме домашней самоизоляции или стараются выходить на улицу только в магазин, аптеки и… погулять с собачкой.

- Информации по поводу того, могут ли коты и собаки быть переносчиками коронавируса в интернете так много, что я не знаю, как поступать! - волнуется минчанка Катерина - хозяйка кота Оскара и пса Фили. Все они живут в одной квартире. – Где-то читала, что несколько собак в мире переболели и даже умерли. Кто-то говорит, что животные заражаются от человека. Некоторые предлагают мыть котов-собак чуть ли не каждый день. Пара моих знакомых и вовсе решили отдать собак и котов в деревню… Я не понимаю, что делать и как обезопасить в этой ситуации все стороны.

Чтобы разобраться с этим вопросом, мы позвонили заместителю главврача по медицинской части Городской клинической инфекционной больницы Святославу Вельгину. Времени на долгие беседы с журналистами у него сейчас нет. Редакция «Комсомольской правды» в Беларуси» выражает Святославу Олеговичу огромную благодарность за то, что в эти напряженные для медиков и всех белорусов дни он уделяет нам немного времени, чтобы с его помощью мы могли грамотно ответить на вопросы, которые волнуют многих.

- Можно ли заразить или заразиться коронавирусом от домашних питомцев? - спросили мы у Святослава Олеговича.

- Научно подтвержденных данных, что коронавирусом могут заболеть домашние питомцы, пока нет. Но какое-то время вирус может жить на шерсти животных. Все просто: человек приходит домой и первым делом гладит животное, которое подбежало его встречать. Вирус с немытых рук переносится на шерсть животного, так же, как, например, на вашу обувь или верхнюю одежду. А дальше с этим животным взаимодействует вся семья. Главное правило здесь такое: приходите домой, первым делом раздеваетесь, начисто моете руки и только потом взаимодействуете с животными и другими членами семьи, - посоветовал медик.

- Как правильно выгуливать питомцев, чтобы никто ничем не заразился?

- Правила сейчас одинаковые для всех: минимизировать контакты, держать дистанцию от людей и животных на улице. Не допускайте самостоятельных прогулок кошек и собак, по возвращению с ними с прогулки мойте животным лапы - с моющим средством под проточной теплой водой. Это то же самое, что и самому мыть руки после улицы. Если покормите на улице собаку, опять же: не трогайте руками лицо и тщательно вымойте руки.

В Китае,чтобы уберечь своих питомцев, многие надевают маски еще и им, но ученые говорят: в этом необходимости нет.

Сдавать из-за коронавируса животных в приюты - неправильно

Действительно, в мире зафиксировано несколько случаев, когда у домашних животных находили COVID-19. Первым был померанский шпиц из Гонконга. Через некоторое время шпиц умер, а его собственник отказался от вскрытия. Собачке было 17 лет. Потом коронавирус был найден в Гонконге у немецкой овчарки, но никаких симптомов заболевания у собаки не проявилось. Дальше был еще одни шпиц, за ним – кошка из Бельгии….

Эти случаи стали причиной всеобщего страха по поводу того, что коронавирус может передаться от животного к человеку и наоборот.

- Тесты на SARS-CoV-2, которые сделали домашним животным, показывали только наличие вирусного генома, но не самих живых вирусов, размножающихся в организме, - объясняет Сара Кэдди (Sara Caddy) вирусолог и хирург-ветеринар из Кэбриджского университета (Clinical Research Fellow in Viral Immunology and Veterinary Surgeon, University of Cambridge). – Положительный результат не говорит о том, что кошки или собаки заразилась COVID-19 и, тем более, могут заразить им человека. Скорее всего, питомцы принесли коронавирусы на себе с улицы, либо же ими их «окропили» зараженные хозяева. К примеру, чихнули на них.

ВОЗ подтверждает: доказательств того, что домашние питомцы могут заразить COVID-19 человека, нет. Поэтому советы сдавать животных в приюты из-за коронавируса – неправильные. Эту же информацию подтверждают исследователи из Американской ветеринарной медицинской ассоциации, а также специалисты Всемирной организации здравоохранения животных.

Психологи же напоминают: пока вы дома на самоизоляции, животные помогают чувствовать себя лучше! С ними вам не так одиноко. Берегите себя, своих близких и домашних питомцев.

