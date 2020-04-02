Вслед за Стасом Михайловым на частном VIP-самолете полетал и митрополит Павел

Как сообщается, на борту самолета находились главные святыни Белорусской православной церкви - чтимые копии креста преподобной Ефросинии, игумении Полоцкой и Жировичской иконы Пресвятой Богородицы и крест-мощевик с молитвой о прекращении распространения коронавирусной инфекции. Верующих накануне призвали «в указанные часы вознести сугубые молитвы во всех храмах вверенной вам епархии о даровании нашему народу милости Божией и прекращении распространения смертоносного поветрия».

Самолет вылетел с новой взлетной полосы аэропорта «Минск» в 9:10 утра 2 апреля и провел в воздухе больше четырех часов. Сначала борт долетел до Скиделя, потом завернул и долетел до Кобрина, пролетел через все Полесье, подобрался к Хойникам, дальше через Гомель взял курс на Витебск, перед этим областным центром снова завернул и взял курс на Поставы. Но перед райцентром самолет еще раз завернул и взял курс на Минск. Всего самолет пролетел примерно 1600 километров.

Съхема полета митрополита Павла против коронавируса. Данные Flightradar24.

Самолет принадлежит белорусскому оператору бизнес-авиации BySky - компания работает на белорусском рынке уже 2 года. Всего у компании 2 таких самолета - оба в VIP-конфигурации, которые летают по заказу состоятельных клиентов, официальных делегаций и звезд шоу-бизнеса. Например, самолетом этой компании прилетал на «Славянский базар» Стас Михайлов.

Самолетом этой же авиакомпании прилетал на «Славянский базар» Стас Михайлов. Кадр телеканала ОНТ.

Pilatus PC-12NG - турбовинтовой самолёт швейцарского производства с двигателями канадского производства. Всего в мире произведено полторы тысячи таких самолетов. Их средняя цена - 4,8 миллиона долларов. Самолет вмещает 8 пассажиров, разгоняется до 528 км/ч, и может подняться на 9 километров.

По данным «Комсомолки», если бы такой полет заказывали на коммерческой основе, то он обошелся бы в 5000 евро.

Напомним, такой метод борьбы с коронавирусом белорусская церковь практикует уже не первый раз. Так 22 марта патриарший экзарх Беларуси и священнослужители облетели Минск на вертолете. С высоты они окропили столицу святой водой, чтобы Господь умиротворил вирус в Беларуси. Вертолет Ми-2 заказали в ДОСААФе, по прейскуранту для обычных посетителей час полета на нем стоит 1600 рублей.