2020-04-02T15:47:10+03:00
Общество
КП Беларусь

Вслед за Стасом Михайловым на частном VIP-самолете полетал и митрополит Павел

Он облетел Беларусь по периметру с копией креста Ефросинии Полоцкой и Жировичской иконы – против коронавируса [схема и стоимость полета]
Геннадий МОЖЕЙКО
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Вслед за Стасом Михайловым на частном VIP-самолете полетал и митрополит Павел.Вслед за Стасом Михайловым на частном VIP-самолете полетал и митрополит Павел.
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Как сообщается, на борту самолета находились главные святыни Белорусской православной церкви - чтимые копии креста преподобной Ефросинии, игумении Полоцкой и Жировичской иконы Пресвятой Богородицы и крест-мощевик с молитвой о прекращении распространения коронавирусной инфекции. Верующих накануне призвали «в указанные часы вознести сугубые молитвы во всех храмах вверенной вам епархии о даровании нашему народу милости Божией и прекращении распространения смертоносного поветрия».

Самолет вылетел с новой взлетной полосы аэропорта «Минск» в 9:10 утра 2 апреля и провел в воздухе больше четырех часов. Сначала борт долетел до Скиделя, потом завернул и долетел до Кобрина, пролетел через все Полесье, подобрался к Хойникам, дальше через Гомель взял курс на Витебск, перед этим областным центром снова завернул и взял курс на Поставы. Но перед райцентром самолет еще раз завернул и взял курс на Минск. Всего самолет пролетел примерно 1600 километров.

Съхема полета митрополита Павла против коронавируса. Данные Flightradar24.

Съхема полета митрополита Павла против коронавируса. Данные Flightradar24.

Самолет принадлежит белорусскому оператору бизнес-авиации BySky - компания работает на белорусском рынке уже 2 года. Всего у компании 2 таких самолета - оба в VIP-конфигурации, которые летают по заказу состоятельных клиентов, официальных делегаций и звезд шоу-бизнеса. Например, самолетом этой компании прилетал на «Славянский базар» Стас Михайлов.

Самолетом этой же авиакомпании прилетал на «Славянский базар» Стас Михайлов. Кадр телеканала ОНТ.

Самолетом этой же авиакомпании прилетал на «Славянский базар» Стас Михайлов. Кадр телеканала ОНТ.

Pilatus PC-12NG - турбовинтовой самолёт швейцарского производства с двигателями канадского производства. Всего в мире произведено полторы тысячи таких самолетов. Их средняя цена - 4,8 миллиона долларов. Самолет вмещает 8 пассажиров, разгоняется до 528 км/ч, и может подняться на 9 километров.

По данным «Комсомолки», если бы такой полет заказывали на коммерческой основе, то он обошелся бы в 5000 евро.

Напомним, такой метод борьбы с коронавирусом белорусская церковь практикует уже не первый раз. Так 22 марта патриарший экзарх Беларуси и священнослужители облетели Минск на вертолете. С высоты они окропили столицу святой водой, чтобы Господь умиротворил вирус в Беларуси. Вертолет Ми-2 заказали в ДОСААФе, по прейскуранту для обычных посетителей час полета на нем стоит 1600 рублей.

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