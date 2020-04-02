Коронавирус в Беларуси, последние новости на 2 апреля 2020 года: Лукашенко говорит о четырех смертях, Минздрав - о 304 заболевших

На 2 апреля данные о количестве заболевших стали более путаными. Попробуем разобраться.

По карте распространения коронавирусной инфекции от Всемирной организации здравоохранения, на 2 апреля в Беларуси зарегистрированы 163 случая заражения COVID-19, 53 выздоровевших и 2 умерших.

Однако МЧС сообщает о 215 случаях заболевания. По данным ведомства, 102 случая зарегистрированы в Минске, 66 - в Витебской области, 33 - в Минской, 9 - в Гомельской, 4 - в Гродненской, 1 - в Могилевской. Информация от МЧС тоже, вероятно, неполная, потому что в сводке не фигурирует Брестская область, а там уже зарегистрирован первый случай заражения. Нет информации и о второй смерти в Витебске.

11 пациентов нуждаются в поддержке аппарата искусственной вентиляции легких

В последних отчетах Минздрав не публиковал общую цифру по выявленным случаям коронавируса в Беларуси.

Но ближе к вечеру 2 апреля статистику предоставил и Минздрав Беларуси.

- В настоящий момент 254 человека находится на стационарном лечении с подтвержденной коронавирусной инфекцией. В большинстве случаев заболевание протекает в легкой или средней форме. 11 пациентов нуждаются в поддержке аппарата искусственной вентиляции легких, им проведены медицинские консилиумы с участием ведущих инфекционистов и анестезиологов-реаниматологов. Состояние оценивается как стабильное. Выздоровели и выписаны из медицинских учреждений - 46 пациентов, - говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.

"У нас всего четверо умерших от пневмонии, где осложнения дал коронавирус"

В интервью телекомпании «Мир» позицию относительно эпидемии коронавируса высказал Александр Лукашенко.

- Сегодня все уже отвечают: после пандемии мир будет другим. И я с этим согласен. Но где будет наше место в этом мире? - беспокоится Лукашенко.

По словам президента, сейчас «лишь единичные случаи смертей от пневмонии, где коронавирус дал осложнения на фоне других серьезных проблем со здоровьем».

- У нас всего четверо, умерших от пневмонии, где осложнения дал коронавирус. Мы еще уточняем по четвертой смерти, был ли там коронавирус, - сказал Александр Лукашенко.

Президент объяснил, почему настаивает, чтобы белорусы продолжали ходить на работу:

- Потому что я представляю, что будет с нами после этой пандемии, если мы остановимся, как многие: литовцы, латыши и прочие. Они выстоят. У России есть нефть и газ, в которых сегодня нуждается весь мир. У Китая - огромные мощности в экономике. В Америке - печатный станок: два триллиона.

Тему коронавируса не обошли и на весенней сессии белорусского парламента. «Комсомолка» поинтересовалась у главы Комитета Госконтроля Леонида Анфимова, что он думает о ситуации, группах риска и официальных цифрах.

- Я не знаю, кто это придумал зону риска для тех, кто старше 60-65 лет. Есть люди гораздо моложе меня по паспорту, которые имеют больше шансов заразиться и находятся в зоне риска больше, чем я, 65-летний. Если человек курит и пьет вне себя, не занимается спортом. Я ведь веду довольно активный образ жизни. Думаю, что еще до 80 лет еще доживу... - был бодрым Леонид Анфимов. И рассказал, что он не читает сообщения Минздрава.

- У меня и по работе хватает негативной информации. Прочитал, сколько у нас зараженных, по информации Минздрава. Могу, правда, позвонить министру и спросить его: «Сколько у тебя зараженных?». Он мне скажет, сколько зараженных. Он мне врать не будет. (...)А сколько на самом деле зараженных? Если бы, скажем, Минздрав взял да сказал: 1000 человек у нас заражено. Это что, всех устроит? А если 1000 человек нет? Ну сколько? Ну 200. Я сегодня утром прочитал, что 200.

Появилась петиция, автор которой просит главу ВОЗ Тедроса Адханома обратить внимание на ситуацию с COVID-2019 в Беларуси. За сутки петиция собрала больше 24 тысяч подписей.

Белорусские вузы перевели Дни открытых дверей в режим онлайн. Проводят виртуальные экскурсии и отвечают на вопросы абитуриентов в соцсетях.

Ситуацию с коронавирусом в Беларуси прокомментировал президент Литвы.

- Мы не можем доверять информации, которую получаем официально из Беларуси, поскольку я считаю, что белорусский руководитель оценивает ситуацию с определенной бравадой, - сказал Гитанаса Науседы. - Возможно, что истинная статистика значительно хуже, поскольку мы знаем об определенных очагах на белорусской территории и случаях смерти, которые фиксируются.

Вчера, 1 апреля, в Беларусь прибыла гуманитарная помощь из Китая. Говорят, это только первая партия. А всего месяц назад мы помогали Китаю.

-Тесты, медицинские защитные костюмы, инфракрасные термометры, защитные очки, одноразовые перчатки и бахилы, - перечисляет в телеграм-канале Минздрав, что нам передал Китай и цитирует замминистра здравоохранения Бориса Андросюка. -Тесты будут направлены в РНПЦ эпидемиологии и микробиологии. А средства защиты - в первую очередь в те больницы, где наибольшее количество пациентов. Это инфекционная больница, 6-я клиника