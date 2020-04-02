2020-04-02T15:58:11+03:00
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КП Беларусь

Коронавирусу вопреки. Вера Полякова собирается устраивать спектакли онлайн

Смотреть выступления ее проекта «ТриТформаТ» смогут зрители в любой точке мира.
Сергей МАЛИНОВСКИЙ
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Вера Полякова сыграет в спектакле одну из главных ролей. Фото: Роман ЛЕБЕДЕВВера Полякова сыграет в спектакле одну из главных ролей. Фото: Роман ЛЕБЕДЕВ
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Известная белорусская актриса Вера Полякова решила активно развивать формат онлайн-спектаклей. На площадке https://gigagig.tv/ их сможет увидеть любой желающий, который купит билет.

- Я считаю, что любой труд должен оплачиваться, в том числе и актеров. Ведь мы не имеем другого источника дохода, кроме спектаклей – ни подработок, ни съемок сейчас нет, - говорит Вера Полякова. - Считаю, что наша задача сейчас - не растерять коллектив. Проект «ТриТформаТ», художественным руководителем которого я являюсь, предлагает новый формат – онлайн-спектакли, на которые мы продаем билеты. Стоят они минимально, учитывая работу актеров, аренду помещения и оборудования - 4,5 р. или $2. Зритель сможет также сделать благотворительный взнос, если посчитает возможным. Надеемся, что хотя бы выйдем в ноль. Плюс онлайн-спектаклей в том, что мы сможем играть на весь мир. Мы уже разослали сообщения в города, где уже играли на гастролях, и где нас успели полюбить. И люди, особенно наши бывшие соотечественники, активно откликаются, потому что сидят сейчас в самоизоляции в разных странах и интересуются всем, что происходит на родине.

Мы стали первыми – платформа gigagig.tv – кто заключил договор о продаже билетов с ticket.pro.

- Где вы будете играть?

- Во Дворце республики, будем вещать из самого центра Минска. Начнем 6 апреля с бродвейской комедии «На том же месте в будущем году...», начало трансляции в 20.00. После завершения спектакля будет возможность пообщаться с создателями спектакля.

- Как это будет выглядеть в техническом плане?

- Будем снимать спектакли с помощью четырех камер. Есть, конечно, технические нюансы – надо, чтобы были отличные звук и картинка. Коронавирус подтолкнул нас развиваться технически, за это время я столько нового узнала, что могу даже давать консультации. В любом случае, это интересный опыт.

А в будущем мы готовим премьеру. Впервые при поддержке Министерства культуры ставим «Три сестры» с участием Президентского оркестра. Хотим снять часовое реалити-шоу о том, как создается спектакль, погрузить зрителя в нашу закулисную жизнь. И самая большая мечта – снять все на камеру 360 градусов, чтобы зритель мог бы оказаться в центре событий и смотреть, что происходит вокруг.

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