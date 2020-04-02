«Из экономии запускали использованные и бракованные заряды»: в Минске начался суд по делу о взрыве во время салюта 3 июля

В четверг, 2 апреля, суд Московского района Минска начал рассматривать дело о взрыве во время запуска фейерверка 3 июля 2019 года. Напомним, в тот вечер подорвались заряды - как позже выяснилось, бракованные фейерверки, которые нельзя было использовать, все же зарядили.

Внутри мортиры произошел взрыв, осколки попали в людей, которые собрались посмотреть на салют. Погибла 64-летняя Наталья Максимчук, которая наблюдала за салютом на набережной Свислочи.

Как рассказывал тогда муж Натальи, в тот вечер женщина решила встретиться с внуками на празднике в городе. Травмы получили еще 11 человек. В окнах близлежащих домов вылетели стекла.

В Минске начался суд по делу о взрыве 3 июля.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Заряжать в стволы эту пиротехнику было небезопасно

В суд пришли муж и дочь погибшей женщины и другие потерпевшие, которые в тот день получили травмы: начиная с ушибов и заканчивая переломами.

Пиротехнику для салюта Минобороны закупило в российской фирме «Пиро Росс». Накануне праздника в Минск в качестве консультантов приехали два представителя компании - 26-летний Максимилиан Сапронов и 29-летний Константин Денисов.

В суд пришли потерпевшие.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

На следующий день после ЧП, 4 июля, их задержали. Молодым людям предъявлено обвинение в нарушении правил обращения с пиротехникой, которое повлекло смерть человека и причинение ущерба в крупном размере. Возможное наказание - от двух до семи лет лишения свободы.

Еще один обвиняемый сидит в суде на первой скамейке. Это 25-летний Алексей Круглик, командир роты Минской военной комендатуры, он не под стражей.

Его обвиняют в нарушении правил обращения с предметами, которые представляют повышенную опасность для окружающих, которое повлекло по неосторожности смерть человека и причинение ущерба в особо крупном размере. За такое преступление наказывают лишением свободы на срок до пяти лет.

Молодым людям предъявлено обвинение в нарушении правил обращения с пиротехникой.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

По версии обвинения, ЧП произошло из-за того, что в мортиры зарядили бракованные заряды. Диаметр некоторых зарядов был больше, чем нужно, - чтобы они поместились в стволы, их обрезали ножом и обкатывали. Диаметр калибра был превышен из-за брака на производстве. Заряжать в стволы эту пиротехнику было небезопасно.

В восемь салютных установок зарядили 480 изделий. Больше чем 190 из них, то есть почти 40%, использовать было опасно. Ущерб, который был причинен этим ЧП, - больше 740 тысяч белорусских рублей.

Потерпевшие, которые в тот день получили травмы.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Обвиняемый Круглик свою вину признал частично. Денисов себя виновным не считает:

- Потому что мои действия были указаны мне руководством, их безопасность доказана на испытаниях завода.

Максимилан Сапронов свою вину тоже не признает.

Обвиняемый Максимилиан Сапронов.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

«Срок годности зарядов проверять не было смысла - на базе говорили, что других нет»

Первым допрашивают Алексея Круглика. Он рассказывает, как его обучали работе с пиротехникой: раз в год в Беларуси проходили трехдневные сборы, а в 2018-м он поехал в «Пиро Росс».

- Эти сборы имели формальный характер: смотрели видео, как готовятся к запуску салюта, сборка фейерверков на заводе, ездили в салютный дивизион, посмотрели, как работать с программой по созданию салютных схем. Потом получили удостоверение пиротехника.

Обвиняемый Константин Денисов.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Алексей Круглик принимал участие в запуске салютов с 2015 года - сначала как начальник расчета, потом руководил ротой и был на огневой позиции. По его словам, на каждый салют для помощи военным приезжал главный инженер «Пиро Росс» Андрей Инкин. В июне он предупредил, что плохо себя чувствует - в Минск на этот раз приедут его коллеги, инженеры Сапронов и Денисов.

В обвинении сказано, что часть зарядов, которые использовали в День Независимости, была с истекшим сроком годности. Командир это подтверждает:

- Срок годности проверять нет смысла: на базе говорили, что другого у нас нет, а с этими тоже что-то надо делать.

Еще один обвиняемый Алексей Круглик сидит в суде на первой скамейке.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

После предыдущего салюта в Минске, который запускали 9 Мая, на склад сдавали в том числе использованные фейерверки: так называемые «несходы» - заряды, которые после запуска остались в мортире, и «бураки» - то, что вылетело из установки раньше, чем надо.

В обвинении сказано, что часть зарядов, которые использовали в День Независимости, была с истекшим сроком годности.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Сказали сдать часть на склад, потому что они стоят недешево, поэтому их без причины уничтожать не надо. Мы отобрали фейерверки без видимых дефектов и отдали на склад. Но все «несходы» по инструкции подлежат уничтожению. Я так не поступил потому, что мне так сказали сделать.

Обвиняемый Круглик свою вину признал частичноФото: Святослав ЗОРКИЙ

Еще тогда обнаружились фейерверки, которые не влезали в стволы. Инкин посоветовал их обрезать.

- Он говорил, что такие ситуации бывают: это из-за того, что бумажной обмотки было немножко больше. Сказал, что в салютном дивизионе в Москве они такими стреляли, ни к чему это не приводит, все нормально проходит.

По версии обвинения, ЧП произошло из-за того, что в мортиры зарядили бракованные заряды.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

30 июня в Минск приехали представители «Пиро Росс» Сапронов и Денисов. Они должны были привезти с собой новые фейерверки на замену тех, которые не влезали в стволы.

- Привезли 135 изделий. На некоторых были масляные следы, пыль, этикетки надорваны, где-то этикеток не было вообще, один заряд был со следами горения. Некоторые были с оборванными проводами. Я доложил руководству, что изделия не новые - они мне ничего не сказали.

Молодых людей задержали на следующий день после ЧП.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

1 июля во время подготовки к запуску салютов выяснилось, что некоторых зарядов не хватает. Круглик принял решение заменить их на привезенные Сапроновым и Денисовым. Заряды, которые не влезали в ствол, обкатывали.

- У меня вопросов не возникло: я рассчитывал на то, что специалисты знают, что они делают, - комментирует Алексей Круглик.

Суд рассматривает дело о взрыве во время запуска фейерверка 3 июля 2019 года.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Суд продолжается.

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