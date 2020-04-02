2020-04-02T16:48:20+03:00
Политика
КП Беларусь

Весенняя сессия парламента Беларуси: депутатам меряют температуру, но они ходят без масок и здороваются за руку

Хотя в Доме правительства приняли меры безопасности: в коридорах висят антисептики, а температуру измеряют и журналистам, и сотрудникам парламента
Дарья ЛОМОНОВСКАЯ
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Депутаты здоровались друг с другом за руку.Депутаты здоровались друг с другом за руку.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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В четверг, 2 апреля, состоялось открытие второй сессии Палаты представителей Национального собрания. В Доме правительства тоже ввели меры безопасности. Так, после проверки документов на входе журналистам измеряют температуру бесконтактным термометром. Корреспондент и фотограф "Комсомолки" успешно прошли эту проверку и их пропустили.

Эта процедура обязательна для всех - как для сотрудников Дома правительства, так и для депутатов. Кстати, одной журналистке термометр намерил 37, и ее отправили в медпункт Совмина, а оттуда - домой.

На входе Дома правительства всем меряли температуру. Фото: Павел МАРТИНЧИК

На входе Дома правительства всем меряли температуру.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Висят в здании и антисептики. А вот маски носят далеко не все. По крайней мере, мы не заметили ни одного депутата, который бы пришел на открытие сессии в маске или респираторе. Зато в них пришли некоторые журналисты. Кроме того, депутаты здоровались друг с другом за руку.

Висят в здании и антисептики. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Висят в здании и антисептики.Фото: Павел МАРТИНЧИК

В своей вступительной речи председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко затронул тему пандемии:

- Безусловно, ситуация на мировых рынках на фоне нефтяных войн и вспышки коронавируса складывается непростая. Во многих странах останавливаются предприятия и целые отрасли, падает деловая активность. К сожалению, пандемия вносит свои коррективы и в жизнь Беларуси. Разумеется, сгущать краски не стоит, но и упрощать эту проблему тоже нельзя. Ведь главное для нас - забота о здоровье и жизни наших граждан, - сказал Андрейченко.

По его словам, "своевременное принятие государством четких превентивных мер позволило взять ситуацию под контроль". А жители страны, считает председатель Палаты представителей, с пониманием относятся к происходящему, сохраняют спокойствие и выдержку.

Депутаты пришли на открытие сессии без масок. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Депутаты пришли на открытие сессии без масок.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Более активную позицию в этом вопросе должны занимать и депутаты. Нужно знать, что происходит на предприятиях и в организациях округа, разъяснять людям, какие меры принимаются для борьбы с вирусом, почему так важно проявлять самодисциплину и четко выполнять рекомендации медиков.

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