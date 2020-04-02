Дочь витеблянки, умершей от пневмонии, осложненной коронавирусом: «Говорили, пойдешь на похороны - на работу не приходи»

На 2 апреля в Беларуси официально подтверждены четыре смерти от пневмонии, где осложнения дал коронавирус. Первым стал 75-летний заслуженный артист Беларуси и актер Витебского драматического театра Виктор Дашкевич, о смерти которого даже высказался президент. Однако позже стало известно, что в этот же день, 30 марта, умерла 73-летняя витеблянка. Мы пообщались с дочерью погибшей.

«Наташа, я еду сдаваться врачам, у меня температура поднялась до 41 градуса»

Наталья жила вместе с матерью Александрой в Витебске. Женщина рассказывает, что хорошим иммунитетом похвастаться они не могли: весь прошлый год синхронно болели.

- Мы часто вместе болели, в июне и декабре прошлого года мы тоже переболели вместе, но высокой температуры не было, только жуткий кашель. Мама в декабре попала из-за этого в больницу, поставили диагноз «бронхиальная астма». То есть ее иммунитет в течение полугода сдал вообще. Мало того, что ей щитовидку удалили еще в 90-е и она каждый день пила гормоны, так тут еще и бронхиальная астма повлияла, и возраст. Сейчас уже поздно об этом думать, но если бы она обратилась к врачам раньше…

В марте, когда мама с дочкой снова заболели, симптомы были для них непривычными.

- Сначала заболела я, мама себя хорошо чувствовала. Я пролежала дома пять дней с температурой, кашель начался буквально с первых дней. В больницу пошла только потому, что температура никак не сбивалась: поначалу была 37,3, на третьи сутки стала 39,5. В больнице у меня взяли анализы и сделали снимок три раза, потому что подозревали пневмонию. Раньше я так сильно не болела. Были даже мысли, что умру. На всякий случай я попросила сделать тест на коронавирус: для меня такая температура была необычной. Он был отрицательным.

Документы предоставлены героем публикации.

Александра приходила к Наталье в больницу с передачами, затем тоже почувствовала себя плохо. Через пять дней, когда попытки сбить высокую температуру не увенчались успехом, она вызвала «скорую».

- Позвонила мне и сказала: «Наташа, я еду сдаваться врачам, у меня температура поднялась до 41 градуса», - вспоминает дочь.

По ее словам, дальше события развивались стремительно. Матери поставили диагноз «левосторонняя пневмония», спустя неделю развилась легочная недостаточность, дышать самостоятельно пожилая женщина уже не могла, ее подключили к ИВЛ.

- Возможно, она где-то в поликлинике подхватила этот коронавирус, теперь уже и не узнаешь. Тест ей сделали примерно через неделю после того, как забрали в больницу. Под аппаратом искусственной вентиляции она пролежала еще около недели. Пока она была в реанимации, никакой связи у нас не было.

Судя по документам, анализ на коронавирус матери сделали 27 марта, за три дня до смерти. В справке, предоставленной Натальей, причина смерти указана как «другая вирусная пневмония (COVID-19)».

Документы предоставлены героем публикации.

«Водитель маршрутки услышал мой разговор с врачом и крикнул мне: «Выйдите вон отсюда!»

30 марта организм Александры сдался. Обычные похороны, без каких-то усиленных мер предосторожности и людей, прошли 1 апреля.

- Люди настолько напуганы вирусом, что на похоронах была только я, батюшка и люди, которые копали могилу. Друзья мамы отказались прийти и отдать дань уважения, мне было очень неприятно. Они просто позвонили и сказали: «Ты прости, но мы придем к ней потом». Мамина подруга хотела прийти, но на работе ей сказали: «Пойдешь на похороны - на работу больше не приходи», - рассказывает Наталья. - А недавно я ехала в маршрутке, мне позвонил врач-эпидемиолог, стал выяснять историю болезни мамы. Водитель маршрутки как услышал, так сразу мне: «Выйдите вон отсюда!». Такой вот животный страх у людей перед вирусом, все в панике.

Сейчас Наталья сидит дома, говорит, что скоро пойдет на повторный анализ на COVID-19. Врачи усиленно контролируют ее самочувствие.

- Сегодня звонил врач, спрашивал, как я после похорон себя чувствую… Но мне кажется, он проверят наличие меня дома, чтоб я нигде особо не бегала. Насколько я знаю, мама была первой погибшей, она умерла еще до актера, - вздыхает Наталья. - Журналисты сейчас быстрее прослеживают ситуацию, чем Минздрав. Меня возмущает, что информация постоянно замыливается, запаздывает. В ночь, когда умерла мама, я не спала и сквозь прострацию прочла строчку на канале Euronews о том, что в Беларуси жертв нет, все вылечиваются от коронавируса. Я подумала: «Напишут ли хоть строчку об этом?». Во всех странах есть цифры, а у нас все хорошо. Нельзя оставлять людей без информации, чтобы они не были так беспечны, не ходили повсюду и других не заражали.