Скидки на ссобойки в «Лидо», пустая Зыбицкая и первый онлайн-паб. Как коронавирус изменил работу баров и кафе

Сократили график и ввели скидки на ссобойки

Белорусские рестораторы бьют тревогу: коронавирус заставил людей разойтись по домам, посещаемость заведений упала. И даже в тех кафе, бистро и ресторанах, где в обед найти свободное место за столиком было не так просто, сегодня относительно безлюдно. К примеру, в «Лидо» через дорогу от ЦУМа свободных столиков хватает и в обед, и вечером. Тут говорят, что на данный момент все заведения их сети работают и закрываться не планируют.

- Пока работают предприятия, мы тоже работаем, ведь люди к нам ходят на обеды и на ужины, - поясняют в этом популярном ресторане-бистро.

Но кое-какие изменения в работе все же есть. Из-за снижения потока посетителей как раз в «Лидо» на проспекте Независимости на час сократили рабочее время: теперь заведение вместо 23.00 закрывается в 22.00.

- Еще ввели скидки 30% после 18.00 для того, чтобы человек мог зайти после работы и взять что-то на ужин. Продукцию можно брать навынос в собственный контейнер. Мы сейчас делаем все, чтобы сохранить заведение, сохранить рабочие места, - говорят в «Лидо», подчеркивая, что все рекомендации Минздрава в заведении исполняются. Здесь расставили столики на расстояние более 1,5 метра друг от друга, повесили таблички о необходимости соблюдения дистанции и сделали разметку на полу, которая поможет гостям находится на безопасном расстоянии друг от друга.

Кстати, у этой сети есть доставка - весьма популярный нынче сервис. Ее время увеличили до 19 часов, но сильного роста заказов не увидели. Вечерние скидки, по словам менеджера, приносят лучший результат - после 18 часов многие заходят сюда за едой и пакуют свои термобоксы.

Закрываются и распродают мебель

Недавно оживленная Зыбицкая сейчас практически опустела. В баре Honky Tonk Piano Bar подсчитали, что посетителей за последнее время стало на 70 - 80% меньше. Но заведение пока закрываться не планирует и работает в прежнем режиме - до двух часов ночи.

- Выживаем, - коротко описывают ситуацию сотрудники бара.

В заведении Malt & Hops тоже говорят о резком снижении посетителей: основная часть гостей заведения - это айтишники, которые сейчас перешли на удаленную работу.

- Зыбицкая пустует, людей очень мало, только возле шаурмы, как всегда, стоят люди, а по заведениям ходят мало. Еще и погода холодная. Вот в субботу была хорошая погода, поэтому были люди, приходили ужинать. А сейчас опять холодно, и все дома сидят, - поясняют в ресторане.

Чтобы сократить расходы, здесь тоже уменьшили рабочий день в ночное время. В будние дни на один час, в выходные - на два, вместо двух часов ночи в выходные паб теперь закрывается в полночь.

- Пока мы держимся, хотя видим, как другие уже начали сокращать штат или вовсе объявлять о закрытии. Даже в группах рестораторов появляются объявления о продаже мебели. Конечно, заведения закрывались в Минске и до вируса, но сейчас это стало происходить гораздо чаще, - рассказали в пабе.

«Мы гибко реагируем»

Рестораны популярной сети МакДональдс, по словам представителей, работают в прежнем режиме с соблюдением повышенных мер безопасности. Особым спросом у них сейчас пользуется доставка.

- Наверное, нет ни одного бизнеса, на который мировая пандемия повлияла бы положительным образом. Но мы гибко реагируем. МакДональдс и прежде имел хорошие показатели по доставке. Сегодня ее роль закономерно выросла, и наши рестораны оказались готовыми к повышенной нагрузке, - говорят в Маке.

Кстати, пандемия не заставила этот ресторан отказаться от планов развития – МакДональдс готовится к открытию нового ресторана в Минске и «уже сегодня думает, о том, что будет после кризиса».

- Планы действий разработаны на всевозможные сценарии развития событий, - говорят в ресторане.

В сети ресторанов KFC тоже ввели ряд мер для того, чтобы обезопасить гостей и сотрудников. Для этого даже изменили меню.

- В дополнение к основному меню мы разработали 5 комбо-наборов, которые можно заказать, минимизировав контакт с кассиром - показывая номер блюда на пальцах на расстоянии в 1,5 м от кассы. Для заказа этих комбо посетителям ресторана даже не нужно говорить с сотрудником KFC, а оплатить заказ можно картой или воспользоваться бесконтактной оплатой - информация об этом указана на прикассовой раме, - пояснили в пресс-службе сети.

Все заказы здесь теперь выдают только в бумажных пакетах, в каждом - влажные салфетки, в заведениях установлены санитайзеры. Кроме того, санузлы убирают раз в 15 минут, а столы дезинфицируют после каждого гостя. У сотрудников перед началом работы меряют температуру.

- Помимо прочего, в связи с возросшим спросом на онлайн-заказы KFC сделал все возможное, чтобы партнер по доставке Menu.by был к этому готов. В Menu.by доступна опция бесконтактной передачи заказов, - резюмировали в KFC.

В KFC можно сделать заказ без разговора с кассиром - номер комбо можно показать на пальцахФото: Павел МАРТИНЧИК

Начинают работать на час позже

Популярные среди офисных сотрудников обеденные места - сеть ресторанов «Васильки» и пиццерий «Пицца Темпо». В прежнем режиме работают «Васильки» на Независимости. В других точках, расположенных в удаленности от центра, сократили рабочий день в утреннее время.

- В некоторых объектах начали открываться на час позже, так как раньше на завтраки в основном приходили туристы, сейчас их нет, - пояснили в сети.

А вот какого-то всплеска интереса к доставке еды в «Пицца Темпо» не заметили: есть повышение спроса, но оно незначительное. Скидки и какие-то другие меры по привлечению клиентов здесь пока не принимали.

- Дело не только в коронавирусе, но и в росте курса. Если у людей нет денег, то скидка их привлечь не поможет, - пояснили в заведении.

Чтобы обезопасить персонал и посетителей в условиях эпидемии, здесь соблюдают все меры, прописанные Минздравом: в кафе и ресторанах разместили дезинфицирующее средство для рук, весь персонал работает в масках, сделана специальная рассадка гостей для соблюдения безопасной дистанции, после каждого гостя обрабатываются все поверхности - столы, барные стойки, дверные ручки и прочее.

Отправляют персонал на карантин

Владелица популярного столичного бара «Синяя Коза» Ксения Федорова на днях объявила о своем решении отправить персонал заведения на карантин. Причем отпуск будет оплачиваемым. Ксения рассказала, что такое решение было принято на основании серьезного опасения за здоровье сотрудников.

- Я не знаю, что говорить людям и моим сотрудникам, а их почти полсотни. Я не знаю, как обстоят дела на самом деле. Я несу все обязательства перед ними. И полностью перед бюджетом. Я не знаю, надолго ли меня хватит. И очень хочу, чтобы государство и власть участвовали в жизни граждан и малого бизнеса, - высказалась она.

По ее словам, запасов прочности заведения хватит на два месяца жизни в таком режиме. Что будет дальше, если ситуация не изменится, - сказать сложно.

Культовый музыкальный клуб «Граффити» полностью остановил работу как минимум до 24 апреля.

- Надеемся, что все это закончится быстрее и мы встретимся за кружечкой вкусняшки в нашем уютном баре. Виртуально крепко обнимаем вас. Не забывайте нас, - написали представители заведения на своей официальной странице в Фейсбуке.

«Экономическая смерть не лучше физической»

Бизнесмен Кирилл Борохов, владелец нескольких заведений в Бресте, Минске и Москве, пояснил, почему отсутствие официального объявления карантина осложняет положение ресторанов и кафе.

- К глубокому сожалению, мы не можем принять решение о закрытии наших заведений на полный карантин. В первую очередь, потому что официально в Беларуси карантина нет и мы не можем сослаться на форс-мажор и обстоятельства непреодолимой силы, у нас есть обязательства перед нашими поставщиками, арендодателями, государством, кредитными организациями, сотрудниками, и поэтому нам нужно работать, чтобы их выполнить, - написал он на своей фейсбук-странице. - Во вторую очередь, потому что экономическая смерть не лучше физической для многих из нас. Большинство если закроются, то уже не откроются заново. Жизнь и бизнес - это не компьютерная игра, которую можно поставить на паузу, а вернувшись, начать с места, на котором закончил.

Он пояснил, что в условиях резкого снижения экономической и потребительской активности многие предприятия оказываются под угрозой закрытия. Поэтому призывает по-дружески поддержать любимые рестораны, кафе, магазины и другие заведения, которые делают жизнь города такой, какой мы все привыкли ее видеть. Чтобы это сделать, он, как и другие владельцы заведений, просит продолжать пользоваться услугами излюбленных мест, тем более что сейчас все чаще это можно сделать удаленно.

КСТАТИ

Сходить в бар можно не выходя из дома

В Беларуси скоро откроется первый онлайн-бар. Для его посещения нужен смартфон или компьютер со стабильным интернет-подключением, а также напиток. Бар состоит из нескольких виртуальных «комнат» на сайте pubrubinovy.by, созданном для видеозвонков.

В каждой комнате одновременно смогут общаться до 12 человек. Гости бара смогут присоединиться к уже существующим комнатам или создать свою. Чтобы пригласить друга в бар, достаточно отправить ему ссылку. Онлайн-паб открывается в поддержку движения #ОставайсяДома, которое призывает людей соблюдать режим самоизоляции.

Первых гостей бар примет 8 апреля. Дальше он будет работать круглосуточно до конца месяца.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Минское кафе Grillman с 26 марта закрылось для гостей и теперь готовит обеды для сотрудников инфекционки. Владелец кафе пояснил, что ресурсов заведения на полное обеспечение инфекционистов обедами не хватит, поэтому он просит о помощи. Неравнодушные могут принести в заведение мясо, курицу, птицу, овощи, бакалею, хлеб, а также одноразовую посуду и деньги на нее. Связаться с владельцем заведения Юрием можно по телефону +375-29-666-10-03, также можно позвонить в кафе по номеру +375-33-690-60-90.

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