2020-04-03T15:49:35+03:00
Общество
КП Беларусь

Узаконена ли в Беларуси дистанционная форма работы?

На вопросы читателей «Комсомолки» отвечает менеджер по персоналу ЗАО «БелКП-ПРЕСС» Элеонора Рубанова
Элеонора РУБАНОВА
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Дистанционная работа может устанавливаться как при приеме, так и в процессе работыДистанционная работа может устанавливаться как при приеме, так и в процессе работыФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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В Трудовом кодексе Беларуси узаконена "дистанционная" форма работы? Многие руководители на это смотрят с удивлением - "Откуда вы это взяли? У нас такое не предусмотрено!" А работа ведь офисная (аналитика, статистика и т.п.) её преспокойно можно выполнять дома. Волошин Виктор.

Да, с 28.01.2020 такая форма работы предусмотрена.

Раньше (впрочем, осталось это и сейчас) из дома трудились работники-надомники Например, швеи, вязальщицы или сборщики каких-то изделий из деталей… А деятельность работников, не связанных с производством товаров, но тоже работающих не в офисе (программисты, дизайнеры, переводчики, редакторы…), никак не регулировалась. Сейчас в Трудовом кодексе есть новая глава 25-1 "Особенности регулирования труда работников, выполняющих дистанционную работу".

Основные признаки дистанционной работы в том, что она выполняется вне места нахождения нанимателя, а для ее выполнения и взаимодействия с руководителем используются информационно-коммуникационные технологии (ч.1 статьи 307-1 Трудового кодекса)

Дистанционная работа может устанавливаться как при приеме, так и в процессе работы, в том числе и на определенный период (например, на 2 недели, 2 месяца).

Поэтому, если ваша работа "офисная (аналитика, статистика и т.п.) и её преспокойно можно выполнять дома", вы можете обратиться к своему руководителю с заявлением об установлении дистанционной работы. Если он будет не против, то необходимо будет издать приказ и подписать дополнительное соглашение к трудовому договору.

Надо будет прописать важные моменты дистанционной работы. Например, как часто и каким образом вы будете контактировать со своим руководителем, предоставлять отчеты о выполненной работе. Если используется ваше оборудование, будет ли за это компенсация, и останется ли режим работы таким, как в офисе или будет определяться вами самостоятельно (статья 307-2, 307-4 Трудового кодекса).

Вопросы присылайте по адресу: 220005 Минск, а\я 192, «Комсомольская правда» в Белоруссии», с пометкой «Ваши права» или по электронной почте: kalinina@phkp.by.

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