Брестские театр кукол и театр драмы показывают спектакли онлайн

- Хотя театр сейчас закрыт для зрителей, актеры не хотят расставаться с ними, - говорят в Брестском театре кукол.

С 19 марта спектакли в театре отменены и перенесены на более поздний срок. Чтобы зрители не скучали по любимым постановкам, труппа театра решила прийти к ним в гости через интернет.

Актеры театра кукол записывают видео, где они читают известные детские сказки и стихи. Делают они это поставленным голосом и в образе - надевают подходящий костюм, выходят на сцену с декорациями. Отзывы приходят восторженные:

- Нам понравилось, ждем еще! Это чудо, спасибо вам!

Вдобавок к этому на страничках театра кукол в соцсетях публикуются видеозаписи спектаклей. Уже показали популярного «Холстомера», детский спектакль «Пекарня Мыш-Маш». Видео публикуют на сутки ВКонтакте, в Фейсбуке и в Инстаграме. В ближайшее время театр планирует прийти и в YouTube.

Точно так же поступает сейчас Брестский академический театр драмы - делится видеозаписями спектаклей из архива. Это постановки, которые уже ушли из репертуара, но когда-то были очень любимы зрителями. В соцсетях поклонники театра оставляют заявки! Просят «Бременских музыкантов», нашумевший «Черный ангел с белыми крыльями», «Ревизора». Пока опубликованы история взросления в стиле рок-н-ролл «Над пропастью во ржи» и «Дядя Ваня». Посмотреть спектакли можно на страничке театра ВКонтакте.