«Либо не будет поставок, либо расцветет черный рынок»: почему с полок белорусских магазинов начал исчезать импорт

Белорусское правительство, чтобы не допустить перебоев с товарами и роста цен, приняло постановление, согласно которому в ближайшие три месяца цены на товары и услуги не могут вырасти больше чем на 0,5% в месяц. Чтобы поднять цены выше этого лимита, надо будет получить разрешение Комиссии по вопросам государственного регулирования ценообразования при Совмине Беларуси.

Поставщики импортной продукции отреагировали на установку правительства молниеносно, но не совсем так, как это было задумано - с полок магазинов импорт стал просто пропадать.

- У меня скоро день рождения, хотел купить пару бутылок вина к празднику. Прихожу в специализированный магазин, а той марки вина, которую предпочитаю, просто нет, - поделился с нашей редакцией читатель, экономист Игорь. - Спрашиваю у продавца: в чем дело? Она отвечает, что буквально пару часов назад поставщики уведомили: они отказываются от поставок. Вино импортное, доллар и евро подорожали, новые поставки должны были быть уже с учетом нового курса. То есть вино должно было подорожать на 15 - 20%. А тут ввели ограничение - не больше чем на 0,5% за месяц. Работать себе в убыток никто не будет - вот и поставок больше нет.

Понятно, что это частный случай, но также ясно, что эта ситуация может коснуться всех поставщиков импорта.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

«Либо импорт станет исчезать с полок магазинов, либо расцветет черный рынок»

- Если говорить про крупные продуктовые сети, то они находятся в жестких рамках соблюдения ассортиментных перечней. Если все те, кто находится в продуктовой цепочке, централизованно будут выполнять ограничение, введенное правительством, то роста цен больше чем на 0,5% действительно не будет. Думаю, что постановление направлено прежде всего на это, - прокомментировал «Комсомолке» текущую ситуацию руководитель проекта belretail.by Сергей Скороход. - Однако есть еще один момент. Доля импорта в Беларуси достаточно большая, особенно это касается непродовольственных товаров. Чисто импортные продукты, которые завозятся в Беларусь, в условиях введенного ограничения могут просто исчезнуть из магазинов. Поставщики просто перестанут их поставлять. Чтобы иметь прибыль, они так или иначе вынуждены в текущих условиях растущих курсов валют повышать цены, и, конечно, далеко не на 0,5%. Особенно это касается поставщиков техники, ведь закупочные цены на нее однозначно формируются в валюте. Получается, что есть два варианта: либо поставщики отказываются от поставок как минимум на весь период действия ограничения, либо будет расцветать серый и черный рынок.