Посол Беларуси в России Владимир Семашко рассказал о нюансах поставок российской нефти без премий

Взяли кредит $35 000 - вернуть придется $106 000. Экономист о том, брать ли сейчас кредит на жилье в Беларуси

Банки повышают ставки, некоторые вообще на время прекратили выдачу кредитов. Рассказываем, прыгать ли в уходящий поезд или переждать нестабильное время