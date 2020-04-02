КП Беларусь
Посол Беларуси в России Владимир Семашко рассказал о нюансах поставок российской нефти без премий
Российская сторона определила стоимость нефти, при которой премии, оплачиваемые нашей страной, вернутся
Пока подписанных договоренностей нетФото: Павел МИЦКЕВИЧ
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Один из самых опытных белорусских переговорщиков по вопросам поставок российской нефти, посол Беларуси в России Владимир Семашко, в интервью российским СМИ отметил, что российские компании действительно согласились поставлять нефть в Беларусь без премии, однако есть оговорки. Эти условия будут действовать только в этом году, при этом даже в течение этого срока они будут актуальны только до тех пор, пока цена черного золота не превысит 40 - 45 долларов за баррель.