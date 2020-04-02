2020-04-02T16:01:36+03:00
Экономика
КП Беларусь

Посол Беларуси в России Владимир Семашко рассказал о нюансах поставок российской нефти без премий

Российская сторона определила стоимость нефти, при которой премии, оплачиваемые нашей страной, вернутся
Виктор ПАЖИТОК
Поделиться:
Пока подписанных договоренностей нетПока подписанных договоренностей нетФото: Павел МИЦКЕВИЧ
Изменить размер текста:

Один из самых опытных белорусских переговорщиков по вопросам поставок российской нефти, посол Беларуси в России Владимир Семашко, в интервью российским СМИ отметил, что российские компании действительно согласились поставлять нефть в Беларусь без премии, однако есть оговорки. Эти условия будут действовать только в этом году, при этом даже в течение этого срока они будут актуальны только до тех пор, пока цена черного золота не превысит 40 - 45 долларов за баррель.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
А1 изменила логотип, чтобы напомнить о важности социального дистанцирования, и призвала оставаться онлайн
Компания А1 проиллюстрировала призывы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Министерства здравоохранения Беларуси к социальному дистанцированию и внесла изменения в свой логотип, отдалив друг от друга букву «А» и цифру 1
Новости 24
За неделю проглоченные 3-летним гродненцем магнитные шарики проделали в желудке глубокую язву
Видеофакт. В Минске возле Национальной библиотеки прогуливается лось
У вас в квартире газ? Тогда вы можете получить скидку на электричество
На сайте МВД теперь можно проверить бэушный телефон или фотоаппарат
В Пинске пока родители спали, 4-летний мальчик, играясь со спичками, поджег квартиру
Путин продлил нерабочий режим в России из-за коронавируса до конца апреля
Последние новости о коронавирусе от Минздрава: в Беларуси 304 случая COVID-19, четверо умерли, 11 - на ИВЛ, в больницах - 2 тыс. контактных
В Беловежской пуще фотоловушка засняла бурого медведя
Лукашенко - президенту Литвы: «Своим вирусом займись»
Лукашенко: «У нас всего четверо, умерших от пневмонии, где осложнения дал коронавирус»
«Что будет с нами после этой пандемии?» Лукашенко рассказал, почему не отправляет белорусов на карантин
В начале недели в Беларуси до +17, апрель ожидается теплее обычного
Глава БПЦ облетел границы Беларуси на частном самолете с молитвой от коронавируса
Белорусский парламент ратифицировал визовое соглашение с ЕС
Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 2 апреля: по информации МЧС - 215 человек
Парня, который разгромил гипермаркет в Бресте, осудили на 6 лет
В Беларуси для медиков начнут печатать средства защиты на 3D-принтерах
Пять случаев заражения коронавирусом подтверждено в Орше
Лукашенко: Многое предстоит сделать на пути равноправной взаимовыгодной интеграции
«Дети ходят в школу через лес, а там лось». Жители нового микрорайона Гомеля обратились в исполком
Белорусам предлагают закупиться настолками, чтобы было чем заняться дома
В Минске водитель во дворах заехала на лестницу задним ходом и врезалась в другую легковушку
В Брестской области зарегистрирован первый инфицированный коронавирусом
Расстояние в очередях не меньше метра и журнал температуры для работников: Посмотрите, что запретили и ввели в Бресте из-за коронавируса
Никакого стока и новых вещей: секонд-хендам в Беларуси запретят торговать чем-либо, кроме поношенной одежды