Будет ли у Беларуси нефть по 4 доллара за баррель? Спросили у эксперта

Премьер-министр Беларуси Сергей Румас заявил, что наша страна будет покупать российскую нефть по цене 4 доллара за баррель. Мы сильно удивились, ведь российская urals в эти дни торгуется на отметке около 13 долларов. За комментарием обратились к эксперту.

- Что это за цена, названная премьер-министром Беларуси, - 4 доллара за баррель? - спросила «Комсомолка» у старшего аналитика компании «Альпари» Вадима Иосуба.

- Эта цена действительно есть, точнее, была вчера-позавчера (31 марта - 1 апреля. - Ред). Это цена российской нефти на рынках СПОТ без учета премий. Рынок СПОТ - это продажа живой нефти: есть определенный объем нефти, который уже залит в танкер, и ее продают. На протяжении последних нескольких дней цена российской нефти Urals в танкерах, находящихся в Балтийском и Средиземном море, составляла 13 долларов за баррель. Это цена, включающая экспортную пошлину. Сейчас ее размер - порядка 9 долларов за баррель.

Если российская сторона будет продавать эту находящуюся в танкерах нефть Беларуси без премии (а в случае с нашей страной - и без пошлины), то эти 13 долларов за баррель с пошлиной превращаются в 4 доллара за баррель без пошлины. Но есть важный момент - это разовые поставки разовых танкеров. Речь не идет о том, что можно заключить контракт по цене 4 доллара за баррель до конца 2020 года или, к примеру, на 18 миллионов тонн. Я думаю, что контракт сколь-либо длительный с Беларусью (если он будет заключен), при условии, что российская сторона откажется от премии, с ценой в 4 доллара за баррель невозможен.