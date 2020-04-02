«Каждый день находим 2-3 человек с повышенной температурой»: в Витебске из-за коронавируса поезда провожают с тепловизором

Четыре женщины в защитных костюмах и медицинских масках появляются на витебских вокзалах – железнодорожном и автовокзале – два-три раза в день. Разумеется, они привлекают внимание пассажиров.

-Вы за кем приехали? – интересуется подвыпивший мужчина.

Сотрудники зонального центра гигиены и эпидемиологии приехали измерять температуру. Делают они это на вокзалах с 31 марта. Работают бесконтактными термометрами. Выглядит почти как игра в войнушку – на лоб нацеливают прибор, похожий на пистолет.

Тепловизоры используют только в помещении - в вагонах или здании вокзала.Фото: Наталья ПАРТОЛИНА

-Измерение температуры добровольно. Если у кого-то она повышенная, мы записываем данные человека и сообщаем в медучреждение по месту его жительства. Данные пишем со слов, документы не проверяем, - рассказывает помощник врача-эпидемиолога ЦГиЭ Ирина Цапко.

Температурящих среди тех, кто уезжает из Витебска, по словам Ирины, немного – ежедневно находят двух-трех человек, у которых она повышенная.

В дизеле «Витебск-Полоцк» пусто. Женщины в костюмах проходят по вагонам, предлагают измерить температуру.

-Не хочу, - мотает головой испуганная девушка. Потом все же соглашается. Температура нормальная, и девушка облегченно улыбается.

Сотрудники центра гигиены и эпидемиологии работают в защитных костюмах и масках.Фото: Наталья ПАРТОЛИНА

-Да мы сегодня уже несколько раз температуру мерили, приезжали в Витебск в поликлинику, - вздыхает женщина. У ее сына температура оказывается повышенной. Но Ирина Цапко не спешит бить тревогу.

-Мальчик сидит в шапочке, наверное, лоб нагрелся. Сейчас проверим.

Ребенок снимает шапку, Ирина наводит на него тепловизор. На экране та часть головы, что была прикрыта шапочкой, намного ярче. Через полминуты мальчику снова измеряют температуру, она снизилась.

Термометрия - дело добровольное. Без спроса "пистолет" ко лбу пассажира не приставят.Фото: Наталья ПАРТОЛИНА

В дизеле на термометрию согласилась примерно половина пассажиров. У всех температура была нормальная.

Бесконтактные термометры и тепловизор применяют только в помещении – в вагонах поезда, в залах ожидания.

Провожать поезда с тепловизором команда ЦГиЭ приходит два -три раза в день.Фото: Наталья ПАРТОЛИНА

В зале ожидания автовокзала разбушевалась пенсионерка:

-Какая вам температура, я в Витебск за пенсией приехала, отстаньте!

У пассажиров, которые согласились на термометрию, температура оказалась нормальной или чуть ниже нормы. У корреспондента «Комсомолки» тоже – 34,2.

-Я зомби?

-Нет, это потому, что вы только что с улицы, кожа охладилась, - объясняет Ирина Цапко.

На всякий случай она просматривает помещение через тепловизор. Тревожных точек, которые показывали бы температурящих людей, на экране не возникает.