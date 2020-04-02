Последствия паузы в мировом спорте: цены на футболистов упадут на 28%

Все футбольные турниры в Европе, кроме чемпионата Беларуси, на паузе. УЕФА принял решение перенести матчи еврокубков и сборных, ранее сдвинутые на июнь, на еще более поздний срок, который определят после очередного совещания.

Пока УЕФА предлагает доиграть национальные чемпионаты, которые проводятся по системе «осень-весна» до 3 августа. Пусть даже в ущерб следующему сезону. После рестарта матчи наверняка будут проводиться чаще, в Англии даже хотят ввести дополнительное количество замен, чтобы минимизировать вероятность травм. В Нидерландах сезон хотят возобновить в середине июня, чтобы успеть финишировать к 3 августа. Но не все согласны с такой постановкой вопроса.

- Позиция УЕФА и Королевского футбольного союза Нидерландов напоминает мне слова президента США Дональда Трампа, который неделю назад сказал, что экономика важнее, чем коронавирус. Проснитесь! От коронавируса в Нидерландах ежедневно умирают свыше ста человек, - сказал спортивный директор «Аякса» Марк Овермарс. - В отличие от Ла Лиги, АПЛ, Серии А и Бундеслиги мы не настолько зависим от доходов от телевидения. Думаю, крупные страны оказали давление на УЕФА, чтобы продолжать играть во что бы то ни стало. УЕФА это тоже выгодно, поскольку без Лиги чемпионов теряются сотни миллионов евро.

Ранее сообщалось, что вещатели английской Премьер-лиги могут потребовать с клубов 750 млн фунтов, если сезон не будет доигран.

В целом пандемия коронавируса приведет к существенному снижению трансферной стоимости футболистов. По расчетам аналитического центра CIES Football Observatory, если до конца июня клубы не будут проводить матчи и не продлят контракты с футболистами, то в топ-5 чемпионатах цены на футболистов упадут на 28% (с 32,7 млрд евро до 23,4 млрд). Степень снижения суммы трансфера варьируется в зависимости от нескольких факторов - возраст игрока, продолжительность контракта, карьера и последние результаты. Например, возможная трансфертная стоимость игрока «Манчестер Юнайтед» Поля Погба сократится почти вдвое - с 65 млн евро до 35 млн.

«Норвич» из-за финансовых трудностей, связанных с приостановкой чемпионата Англии, начал увольнять сотрудников, которые не задействованы в операционной деятельности клуба. Согласно определенной правительством Великобритании схеме, государство будет платить им 80% зарплаты, «Норвич» компенсирует 20%.

Игроки московского «Спартака» до возобновления чемпионата будут получать на 40 процентов меньше, чтобы поддержать остальной клуб в непростой ситуации. Игроки «Барселоны» отказались от 70% зарплаты, а еще пожертвовали 2% сотрудникам, у которых сократились доходы.

«Ювентус» в сторону уменьшения пересмотрел суммы выплат игрокам за март, апрель, май и июнь 2020 года. Это позволит сэкономить около 90 млн евро. Тем временем стоимость акций «Ювентуса» за март упала на 21,16%, «Манчестер Юнайтед» - на 11,06%.

Пока больше всех пострадала словацкая «Жилина», объявившая о банкротстве.

- Наша долгосрочная стратегия заключается в том, чтобы развивать талантливых молодых игроков - тогда они могут обеспечивать себя благодаря футболу. В текущих условиях развлечения и футбол должны быть в стороне, а здоровье и борьба за жизнь уязвимых слоев населения - абсолютным приоритетом для нас всех, - заявили в клубе.

За последние пять лет клуб потратил на новичков 1,5 млн евро, а продал - на 22 млн. Бюджет закладывали с учетом будущей прибыли, но в ближайшее время получить ее вряд ли получится. Пока в клубе введена внешняя администрация.

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