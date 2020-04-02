Лукашенко о коронавирусе: Если видим очаг, бросаемся на него и начинаем лечить этого человека и тех, кто был вокруг

В интервью особое внимание было уделено отношениям с Россией и ситуации с коронавирусом.

- Не проверялся я на коронавирус, но слежу за своим состоянием здоровья. Не меняю стиль жизни. И на тренировках, и физических нагрузок добавил. Но сейчас понял, что не надо, наверное, в этой ситуации, когда мы проходим пик вирусных заболеваний, физически грузить организм, - сказал Александр Лукашенко.

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…работе предприятий во время пандемии

"Почему я настаиваю, чтобы работало производство? Почему я так переживаю за то, чтобы люди жили своей жизнью, в какой-то степени политически рискуя? Потому что я представляю, что будет с нами после этой пандемии, если мы остановимся, как многие: литовцы, латыши и прочие. Они выстоят. У России есть нефть и газ, в которых сегодня нуждается весь мир. У Китая - огромные мощности в экономике. В Америке - печатный станок: два триллиона вбрасывают, еще два на подходе", - цитирует президента БелТА.

…давлении во время коронавируса

"Начинают плющить: вот, они как-то не так, как все. Слушайте, если бы было так у всех, как в Беларуси, по борьбе с этими вирусными заболеваниями, и там не забывали бы о том, что есть и сердечники, и онкология, травматология, есть просто пневмония - сезонная болезнь очень сильная… Наверное, не было бы таких проблем. Я не хвастаюсь. Может, в какой-то степени оправдываюсь, что мы не меньше с вирусами (боремся. - Ред.), не только с коронавирусом. Конечно, мы на это реагируем. Но мы не забываем, что вирусов у нас сейчас, как обычно, море».

…четверых умерших

"У нас их всего четверо, умерших от пневмонии, где осложнения дал коронавирус. Мы еще уточняем по четвертой смерти, был ли там коронавирус. Любой вирус осложнит хронические заболевания".

"Во вторник у нас совещание по ряду вопросов. Я подготовлю информацию, всю статистику полностью. Мы ничего абсолютно не скрываем".

Как сообщает zviazda.by, президент проинформирован о состоянии людей, которые подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ), таких на утро четверга, 2 апреля, было 11 человек.

"У нас около 3 тысяч аппаратов ИВЛ. Плюс наркозные можно использовать в крайнем случае".

…словах президента Литвы

"Если уж придет такой момент, когда нам надо где-то тушить пожар, мы его будем тушить. И притом гораздо эффективнее, чем литовский президент. Он озаботился белорусским вирусом… Своим вирусом займись, у тебя там куча вопросов. Он еще упрекает, что, наверное, белорусы не обо всем информируют".

…возможной изоляции людей

"Это не проблема. Мы за сутки нейтрализуем город. Но во что это обойдется и сколько будет тогда смертей? Мы уже потом будем выхватывать из квартир людей, которые будут тяжелые, и сразу их на искусственную вентиляцию легких. И что, мы спасем этих людей? Поэтому не надо дурью заниматься. Нас же всегда учили: надо, чтобы проветренное помещение было, на свежем воздухе и прочее".

"Так чего нам сейчас изолировать людей? Их нужно обезопасить, что обязана сделать система здравоохранения, врачи должны лечить людей (это мое жесткое требование), а не ходить и закрывать учреждения, что-то отменять. Это дело власти. Ты приди, докажи, что это надо, а власть примет решение».

"Начинают гвалтом кричать, что в Беларуси что-то скрывают и не работают по вирусу. ВОЗ нам рекомендует (Кочанова вчера по моему поручению разговаривала) бороться очагово, точечно. То есть мы, если видим очаг, бросаемся на него и начинаем лечить этого человека и тех, кто был вокруг. Никто так в мире не работает. Они идут фронтом. Окружили город - не въехать, ни выехать, и всех в домах заперли".

…ситуации в Витебской области

Президент сообщил, что глава Минздрава и специалисты выезжали в Витебскую область.

"За трое суток взяли под контроль ситуацию. Сегодня мне уже докладывают: у них (мы же контролируем общую заболеваемость, я говорил, что мы на пике находимся) заболеваемость снизилась. Я молю Бога, чтобы и мы, как сейчас, прошли хотя бы до Пасхи этот пик. И дай бог, чтобы удалось снизить".

…чрезвычайном положении

"Сказать, что в Беларуси все тихо и спокойно - глупость полная. Просто мы не паникуем. Занимаемся каждый своим делом. Не решаем через коронавирус никаких политических вопросов, хоть у нас политический год".

"Если уж откровенно, я бы сегодня мог ввести чрезвычайное положение - патрули по улицам, все сидят (по домам. - Ред.) и показать перед президентскими выборами, какой я крутой парень, что я могу все взять под контроль. Не дай бог, чтобы нам реально пришлось жить в такой ситуации, когда придется ограничивать человеку возможность ходить по улицам, вывести своего ребенка куда-нибудь. И я в эти игры играть не хочу. Мы будем бороться с любой болезнью. Я не выделяю поэтому коронавирус".

ДОСЛОВНО

«Мы не против единой валюты, но только это должна быть нейтральная валюта»

Объясняя позицию Беларуси по отношениям с Россией, президент сказал:

- У нас есть Договор о создании Союзного государства. Ни от одного пункта этого договора мы не отказываемся. Даже возьмем самый серьезный, который сегодня обсуждается. Допустим, единая валюта. Мы не против единой валюты, но только это должна быть нейтральная валюта. Это не белорусский рубль, не российский, - цитирует президента БелТА.

По словам президента, вопрос даже не в том, какой это будет рубль.

- Вопрос в том, где будет эмиссионный центр. И даже не где, а кто будет управлять эмиссионным центром. Это будет на равных или, поскольку Россия большая, она будет управлять своим рублем, а мы свой ликвидируем и к ним присоединимся. Мы это уже проходили в первые годы после распада Советского Союза. Когда нас просто выкинули из рублевой зоны, и, в конце концов, мы остались с советскими рублями, они ввели российский рубль, а мы потом рисовали "зайчики". Я не хочу это повторять. Это во-первых. А во-вторых, где же тут тогда будет наш суверенитет?

Президент еще раз подчеркнул, что главный союзный принцип, которого придерживается Беларусь - равные условия для людей, предприятий, государств:

- Если Россия сегодня, отказавшись от этих имперских замашек (мы - большие, а вы - малые), готова на это, давайте вести переговоры, давайте будем определяться.

Касаясь закрытия границ во время пандемии, президент еще раз сказал, что россиянам следовало бы посоветоваться:

- Я понимаю, если бы там возникла какая-то жуткая ситуация и надо было срочно принять меры. Но логики ведь не было тогда. В Беларуси ситуация была не хуже, чем в России, - значительно лучше. Я настаиваю, что и сегодня не хуже. …зачем отрезать от этого Союзного государства ту основную часть, где нет проблем. И в то же время они внутри страны (а Россия огромная) не поделили на части, чтобы перекрыть движение людей и носителей коронавируса. Это обычное было головотяпство. А как насчет формулы "друг познается в беде"?"

Речь зашла и о стоимости нефти и газа.

- Один Гуцериев поставлял нам нефть. Что они сделали сейчас, когда жареный петух клюнул: нет, сейчас, мы (Россия. - Ред.) будем определять, какие компании вам (Беларуси. - Ред.) будут поставлять нефть. Позвольте, вы рыночники. Вы всегда нас толкали с ними договариваться по-рыночному. Почему вы должны определять? Мы деньги платим - проведем тендер, конкурс: кто выиграет, тот и будет поставлять".

И привел пример ценообразования по газу:

"127 долларов (за 1 тыс. куб. м) - они нам подсунули этот договор (меньше не можем) еще в конце прошлого года. И плюс 20 долларов мы им платим за "Белтрансгаз", который они купили у нас. 147 долларов - Украине продают где-то примерно по такой же цене.

Президент констатировал, что цены на газ и нефть на мировом рынке упали.

- Уже в Европе цены нет такой. Уже 80 долларов в Германии. Так туда же еще качать, а это главные затраты. Это значит, что для Беларуси фактически цена получится с учетом логистики около 40 - 45 долларов.