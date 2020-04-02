2020-04-02T21:46:16+03:00
Общество
КП Беларусь

«Давайте держаться вместе. Коронавирус – общая беда! Потом можем поругаться, когда все закончится»: начмед больницы Витебска о ситуации

Попросили Александра Винникова прокомментировать слова его врача о том, что больных коронавирусом в Беларуси больше, чем говорит Минздрав, и оценить эпидемию
Наталья ПАРТОЛИНА
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Главное сейчас - защитить врачей, считает начмед витебской БПСМ. Фото: Артем КИЛЬКИН.Главное сейчас - защитить врачей, считает начмед витебской БПСМ. Фото: Артем КИЛЬКИН.
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Врач из Витебска Наталья Ларионова недавно разместила в соцсетях призыв «помочь спастись народу Белоруссии».

«В нашем городе ситуация начала выходить из под контроля! Медики скоро не будут справляться с наплывом больных. Много врачей находится в больницах с воспалениями легких! Распостраните эту информацию в социальных сетях. Цифры, те что подают в ВОЗ абсолютно мифические», - написала Наталья в своем обращении. Пост Натальи разошелся по сетям. После этого, по словам Ларионовой, ее вызвали в прокуратуру области для дачи объяснений. Нам не удалось дозвониться до Натальи, ее телефон не отключен, но женщина не берет трубку. В прокуратуре области ситуацию не комментируют.

Наталья Ларионова работает в витебской больнице скорой медицинской помощи.

- Как отреагировало руководство больницы на обращение Ларионовой? – поинтересовалась «Комсомолка» у заместителя главного врача больницы Александра Винникова.

- Это ее личное дело. Ларионова хороший специалист, много лет работает в больнице. Она высказала свое личное мнение, и она имеет на это право. Никаких взысканий к ней не применялось.

-Как вы оцениваете ситуацию с коронавирусом в Витебске?

- Глупо было бы говорить, что все хорошо. Да, в городе идет перепрофилирование лечебных учреждений, приходится решать много организационных вопросов, отрабатывать схемы лечения.

В чем проблема? Эта эпидемия идет в режиме онлайн. У врачей просто нет времени, чтобы провести исследования. На то, чтобы выстроить схемы борьбы с новой инфекцией, найти вакцину, обычно уходит 2-3 года исследований. Сейчас этого времени нет, все идет с колес. Да, наши специалисты изучают опыт китайцев, которые первыми столкнулись с COVID-19. Но китайцы – азиаты, а организмы европейцев имеют свои особенности, поэтому не все нам может подойти.

Европа жила долго без эпидемий, медицина сконцентрировалась на неинфекционных патологиях, борьбе с онкологией, восстановлении после травм. Сейчас приходится всем, от санитарки до врача, подробно рассказывать, как работать с этими пациентами, объяснять множество практических нюансов – как их переодевать, как им тапки менять, как мусор за ними убирать.

- Многие люди сейчас хотят помочь медикам. В чем нуждаются наши больницы?

- В первую очередь, как и в других странах, нужно уделять внимание защите врачей. Если врач выйдет из строя, пожарный его заменить не сможет!

Я читал, что на краудфандинге начали собирать деньги на закупку аппаратов ИВЛ. Но ИВЛ – это не то, что нам остро необходимо прямо сейчас. Сейчас главное – защитные средства. Нам одна организация выделила маски, другая закупила специальную обувь для медиков – такие закрытые шлепанцы, в которых удобно ходить и которые можно дезинфицировать. Предлагали одноразовую посуду – в теперешних обстоятельствах это удобно, лучше раздавать еду больным в одноразовой посуде. Мы благодарны всем, кто помогает. Если кто-то лично принесет пакет антисептиков – скажем спасибо и примем. Но если вы хотите помочь, лучше сначала позвоните в больницу, узнайте, в чем она нуждается.

- На днях оршанец выступил с инициативой собраться под окнами местной больницы, прокричать приветствия врачам и похлопать. Как вы отнеслись бы, если бы кто-то начал хлопать под окнами БСМП?

- Если нам похлопают, мы похлопаем в ответ! Но знаете что? Давайте креативить, давайте не повторять то, что было в других странах! И давайте держаться все вместе. Это общая беда, общее дело, нужно вместе это пережить, расставить приоритеты. Потом опять можем поругаться, когда это закончится. А сейчас нужно понять, что есть главные вещи и есть второстепенные.

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