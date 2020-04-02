Минобразования о возможном продлении весенних каникул из-за коронавируса: "Пока что окончательного решения нет"

Весенние каникулы у школьников подходят к концу. Родительские чаты накалились до предела: «Каникулы продлят? Не водить ребенка в школу можно? Как это оформить правильно? А если не водить, с кем оставить ребенка, ведь официально карантин в стране не вводили?! Не пойдешь на работу - рискуешь ее потерять. Пойдешь - оставишь ребенка дома одного. Если он маленький, это опасно… Отвезти бабушкам-дедушкам? В нынешней ситуации это опасно для их жизни!».

В четверг, 2 апреля, в некоторых школах Минска педагоги уже сообщили родителям: «В понедельник, 6 апреля, в школах начнется IV четверть. Школа продолжают работать в обычном режиме».

Мы дозвонились в Министерство образования, и там эту информацию нам подтвердили:

- Пока что окончательного решения нет.

По состоянию на обед 2 апреля официального решения о продлении школьных каникул в связи с эпидемиологической ситуацией в стране Министерство не приняло.

Уведомив об этом школу, родители могут оставить детей на домашнем карантине.

Там же, в родительских чатах, педагоги напоминают: по заявлению на имя директора школы родители имеют право оставить своего ребенка дома и просят предупредить об этом заранее. Многие педагоги присылают родителям даже образцы заявления.

Простят указать даты, в которые ребенка не будет в школе, обозначить, что они обязуются нести ответственность за жизнь и здоровье ребенка и обеспечить изучение с ним учебного материала самостоятельно. В заявлении также просят указать адрес, по которому ребенок будет находиться, и указать взрослого, который будет за ним присматривать.

Важный и спорный момент! В этих же заявлениях администрации многих школ к моменту возвращения ребенка на занятия обязуют родителей предоставить медсправку о состоянии здоровья ребенка. Оставляя ребенка на карантине нужно еще и пойти в поликлинику, где сейчас много больных?

Проводим эксперимент. Заходим на сайт одной из детских поликлиник столицы.

Одно из первых объявлений: «Уважаемые посетители! С учетом эпидемиологической ситуации в Минске просим вас ограничить посещение учреждения с целью профилактических осмотров детей всех возрастов. При повышении температуры у детей рекомендуем обеспечить вызов врача на дом или посещение поликлиники».

Где логика? Школа требует справку, а поликлиника просит не водить детей лишний раз по поликлиникам.

- Это не мы придумали. И, конечно, вести здорового ребенка в поликлинику не надо. Представьте, что в пятницу, 3 апреля, все пойдут к терапевтам с детьми? - говорят медики.

- Я все понимаю. Но если ребенок не принесет справку, с меня спросит администрация школы. Это не мое решение, но именно я сейчас должна выслушивать недовольство родителей, - делится своими мыслями школьный педагог. - Мне и самой страшно. За учеников, своих детей, которых тоже не на кого оставить, потому что прийти в школу я обязана, даже если в классе два человека…

В школу учителей обязали приходить, даже если на занятиях будет по несколько человек из из класса. Фото: Укладов Олег

ОФИЦИАЛЬНО

- Можно ли не приводить ребенка в школу после каникул, если родители опасаются за его здоровье? И как правильно это сделать? - уточнили мы в Министерстве образования.

- Можно. По заявлению родителей. В нем нужно указать, с какого по какое число вашего ребенка не будет в школе, - ответили «КП» в ведомстве.

- Что делать, если после возвращения с домашнего карантина школа просит предоставить справку о состоянии здоровья ребенка, а рисковать его здоровьем и вести в поликлинику не хочется?

- Если ребенок здоров, справка из поликлиники не нужна,- ответили нам в Минобразования.

КОМПЕТЕНТНО

Юрист: «Решения администрации школы могут носить только рекомендательный характер»

Мы пообщались с юристом и выяснили: может ли школа требовать у родителей писать заявления по образцу и как грамотно уведомить школу о том, что ребенок временно остается на домашнем карантине, не подставляя при этом педагогов, медиков и не рискуя ничьим здоровьем?

- Понятно, что в сложившейся ситуации каждый подстраховывается как может, - говорит юрист Дмитрий Лабазинский. - Но есть «Кодекс РБ о браке и семье». По нему семья и законные представители ребенка - в приоритете. Они вправе выбирать методы, формы воспитания и образования своего ребенка. Простыми словами, в сложившейся ситуации администрация школы может лишь рекомендовать принести заявления по установленному образцу, но не требовать. Распоряжения и приказы администраций школы имеют юридическую силу, но по статусу они ниже законов Республики Беларусь.

- Как долго родители могут не водить ребенка в школу в случае, если они опасаются за его здоровье?

- Жизнь и здоровье ребенка - во главе угла. Рассуждаем так: у ребенка есть право на жизнь и здоровье и право на образование. Ставим на чашу весов. В сложившейся ситуации важнее жизнь и здоровье. Это значит, что решение о длительности карантина каждый из родителей может принимать индивидуально. То есть указывать им на какой-то конкретный срок возможного отсутствия в школе незаконно.

- При этом родители должны официально поставить школу в известность о предстоящем отсутствии ребенка. Как сделать это правильно?

- Для администрации школы можно написать даже не заявление, а уведомление, зарегистрировав его в канцелярии. Текст может быть таким: Мы, родители … ученика ... класса, уведомляем, что, согласно «Кодексу Республики Беларусь о браке и семье», имеем право на приоритетные решения в отношении наших детей. Неся ответственность за их жизнь и здоровье, оставляем их дома с ... по ... на карантин, потому как считаем, что эпидемиологическая обстановка в Беларуси сейчас неблагоприятная. Учебную программу обязуемся освоить самостоятельно. Число, подпись.

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