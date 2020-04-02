2020-04-02T19:36:18+03:00
Общество
КП Беларусь

«Информация должна содержать четкие данные о числе новых случаев, выздоровевших и умерших». ВОЗ - о данных по коронавирусу

Всемирная организация здравоохранения рекомендует предоставлять данные каждый день и в одно и то же время
Мария ЭЛЕШЕВИЧ
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Всемирная организация здравоохранения рассказала, как лучше подавать данные о коронавирусеВсемирная организация здравоохранения рассказала, как лучше подавать данные о коронавирусеФото: Святослав ЗОРКИЙ
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ПОКА ГОТОВИЛСЯ ТЕКСТ

2 апреля около 16.30 Минздрав в своем телеграм-канале поделился новыми цифрами по распространению коронавируса в Беларуси. Госорган сообщил о 254 больных, 46 выписанных и 4 смертях. Получается, всего инфицированных в Беларуси 304. Чуть ранее о таком же количестве летальных исходов сказал президент.

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Несколько дней назад данные о количестве инфицированных СOVID-19 в Беларуси стали путаными. В сети их даже называли ребусами. Минздрав в своих официальных источниках перестал публиковать общую цифру по выявленным случаям коронавируса в Беларуси, а стал озвучивать только количество находящихся под наблюдением и на лечении.

В итоге по карте распространения коронавирусной инфекции от ВОЗ на 2 апреля в Беларуси зарегистрировано 192 случая заражения, 53 выздоровевших и 2 умерших.

- Минздрав Беларуси предоставляет данные ВОЗ в соответствии с требованиями Международных медико-санитарных правил, и они обновляются на следующий день, - прокомментировал «Комсомолке» официальный представитель ВОЗ в Беларуси Батыр Бердыклычев. - Последние цифры были предоставлены в ВОЗ 1 апреля 2020 года.

Однако МЧС на 2 апреля сообщает другую статистику. В сводке, которую опубликовали телеграм-каналы, говорится о 215 случаях заболевания.

- 102 случая зарегистрированы в Минске, 66 - в Витебской области, 33 - в Минской, 9 - в Гомельской, 4 - в Гродненской, 1 - в Могилевской, - конкретизирует ведомство.

Информация от МЧС тоже, вероятно, неполная, потому что в сводке не фигурирует Брестская область, а в Столинском районе уже зарегистрирован первый случай заражения, который подтвердил областной центр эпидемиологии и общественного здоровья.

- Пациенты (у одного из них коронавирус не подтвердился. - Ред.) наотрез отказывались ехать в областную больницу по доброй воле. Пришлось поступить в соответствии с законом - с применением прокурорских санкций. Поэтому их госпитализировали с помощью сотрудников милиции, - пишет местная газета «Навiны Палесся».

ВОЗ призвала белорусский Минздрав улучшить информирование. Особенно это касается количества новых случаев заболевания.

- Своевременное информирование и вовлечение населения - это ключевые элементы в борьбе с эпидемией, без которых предпринимаемые страной меры не будут эффективны, - сказал Батыр Бердыклычев. - Этому посвящено отдельное техническое руководство ВОЗ, которое есть на сайте. В документе подчеркивается, что открытое, регулярное и активное информирование населения помогают устранить путаницу и избежать недоразумений, позволяют свести к минимуму слухи и недопонимание, которые подрывают эффективность ответных действий и могут привести к дальнейшему распространению болезни.

Представитель ВОЗ останавливается на трех важных пунктах из документа, которые рекомендованы всем странам.

- Регулярно предоставлять информацию, в идеале - каждый день в одно и то же время. Рассказывать о процессе принятия решений в области реагирования, чтобы стало понятно, почему были предприняты те или иные непростые шаги. Информировать общественность, где конкретно можно регулярно получать актуальную информацию (это может быть веб-сайт Минздрава или другой сайт), - перечисляет Батыр Бердыклычев.

ВОЗ рекомендует, чтобы информация содержала четкие и понятные данные о числе новых случаев заболевания, выздоровевших и умерших, а также общее число случаев COVID-19 и смертельных исходов с начала эпидемии.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Белорусские инженеры планируют в течение недели напечатать на 3D-принтерах более 1,5 тыс. специальных многоразовых щитков - с ними другие средства защиты работают эффективнее.

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