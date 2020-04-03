2020-04-03T15:49:35+03:00
Общество
КП Беларусь

«Никто ничего не объяснил». Сельских школьников забрали в Буда-Кошелевскую больницу под наблюдение как «контактных»

Врачи и родители подтвердили, что школьники в больнице. Возможно, коронавирус подозревают из-за занятий одного из мальчиков у заболевшего тренера
Павел МИЦКЕВИЧ
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Школьников забрали в больницу под наблюдениеШкольников забрали в больницу под наблюдениеФото: Павел МИЦКЕВИЧ
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Деревню Коммунар в Буда-Кошелевском районе встревожили медики в защитных костюмах. В четверг, 2 апреля они приехали в деревню и забрали в районную больницу детей из школы.

- Третий класс, частично четвертый класс, еще учительницу и воспитателя забрали. Сказали - на проверку, - говорит житель деревни.

В администрации школы извинились и сказались, что не могут ничего сказать по этому поводу, переадресовав к главному санитарному врачу района. Тот тоже отказался общаться с «КП» и направил в областной центр гигиены и эпидемиологии. Там в приемной ответили, что руководителя нет, а телефоны замов молчали.

Интересно прокомментировали информацию в отделе образования Буда-Кошелевского района.

- Ничего не случилось, проходят обычные профилактические мероприятия, - заявила исполняющая обязанности начальника отдела Надежда Романова.

- А в чем заключаются мероприятия, куда детей увезли, почему?

- Я не в курсе. Я не могу сказать, что куда-то детей увезли.

- Неужели вы не знаете, что происходит в школе в вашем районе?

- Сейчас буду уточнять, спасибо за информацию, - после этих слов чиновник бросила трубку.

Назавтра мы перезвонили и.о. начальника отдела образования:

- Я не владею информацией о заболевших.

- Нет, мы просим уточнить, сколько детей забрали в больницу.

- Никого никуда не забирали, все дети дома!

В то же время в самой больнице нам подтвердили, что дети размещены здесь для медицинского наблюдения из-за возможного случая коронавируса у одного из школьников.

Родители, детей который забрали в больницу, тоже это подтвердили:

- Да, их забрали в четверг, сейчас они в больнице. Это все, что я знаю. Никто ничего не объяснил нам. Что может чувствовать мать, у которой увезли 9-летнего ребенка? Дети сами тоже ничего не рассказывают, они ничего не понимают, для них это как будто санаторий.

Официально изоляцию детей так никто и не прокомментировал. Но по данным «КП», тест на коронавирус дал положительный результат у одного из мальчиков из деревни - он контактировал с тренером гомельской СДЮШОР №4, у которого диагностировали пневмонию и подтвердили коронавирус >

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