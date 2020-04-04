«Пакеты для мусора, скотч, простыня»: белорусы в самоизоляции изображают картины Рембрандта, Босха, Пикассо, Шагала

Флешмоб «Между искусством и карантином» инициировал художественный Музей Гетти, потом его поддержали музей искусства «Метрополитен» в США, Рейксмузей в Амстердаме и другие мировые галереи. И понеслось! Те, кто попал в карантин или самоизоляцию, начали косплеить сюжеты знаменитых картин и публиковать их под тегами #TussenKunstEnQuarantaine, #изоизоляция и #угадайкартину.

В Беларуси карантина нет, но есть те, кто ушел в добровольную самоизоляцию. Они тоже подключились к мировому флешмобу – воссоздают искусство из того, что под рукой, и выкладывают в общедоступную группу в ФБ «Изозоляция». И ведь отлично получается, оцените!

Узнаете художника-мультипликатора Михаила Тумелю?

«Не могу сказать, чтобы мне нечего было делать на 15-й день самоизоляции. Но не смог устоять перед общей творческой бурей и натиском (пакеты из-под мусора, малярный скотч, туалетная бумага, гигиенические перчатки, домашний реквизит.) Фото - Анна Тумеля».

А эта Мадонна с младенцем - известный фотограф Юлия Мацкевич.

Нико Пиросмани. Рыбак в красной рубахе. И Ольга Чекулаева в красной рубахе.

Художник-постановщик Наталья Навоенко и ее вариация картины Гогена.

Дизайнер интерьеров Вера Прохорова «решительно протерла руки антисептиком и выдала картиночку с картины Тулуза нашего Лотрека в этот предапокалиптический мир».

Наталья Лозовская сообщает: «Беларусь с вами».

В группе «Изоизоляция» уже больше 100 тысяч человек из разных стран. И они создают шедевры, смотрите сами. И присоединяйтесь, чего уж там!

Автопортрет Дюрера в исполнении Александра Классена.

Вверху - «Боярыня Морозова» Ольга Рубен, внизу - Михаил Котин и «Поцелуй» Климта.

Игорь Музалевский и Дюрер.

«Даная» от Гули Рассказовой - один в один «Даная» Рембрандта.

Александр Бубнов и советские плакаты.

«Рыцарь с котом на груди» Эль Греко и по версии Лили Бри.

Лина Витальевна и «Девушка с котенком» Люсьена Фрейда.

София Иванова и «Всадница» Брюллова.

«Счастливая семья» Дианы Денгель и такая же - Анны Сукневой, которая сделала приписку: "В нашем случае можно сделать приписку к названию картины: во времена COVID-19"

«Еврейское счастье» Любарова и оно же - Белякиной Анны.

Ирина Позовски и «Прекрасный сон» Жана Пюи.

Анастасия Кононерова и Одри Хепберн.

Образ, созданный Натальей Галузинской.

Ольга Мануйлова и ее охотники.

Оксана Голубева и «Обнаженная» Ренуара.

Тоня Свалбонене и «Фрида».

Анастасия Кононерова и еще одна «Фрида».

Индира Панкратова и «Фрида».

Алина Копейкина и еще одна «Фрида», на этот раз с попугаями.

Виктория Цанава и портрет Бетховена кисти Йозефа Штилера.

Наталия Лобыгина и «Дама с горностаем».

Алена Савельева в роли «Дамы с горностаем».

Оксана Курочкина и «Портрет богатой женщины».

Сергей Кудряшов и «Фрагмент» Босха.