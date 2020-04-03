2020-04-03T13:17:04+03:00
Общество
КП Беларусь

Врач-инфекционист о защите от коронавируса: «Маска нужна и на улице, а вот от медицинских перчаток польза небольшая»

Продолжаем задавать актуальные вопросы белорусским медикам по поводу того, как в эпидемию обезопасить себя и близких от коронавирусной инфекции
Ольга ИВАШЕНКО
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Медики советуют белорусам носить маски даже на улице.Медики советуют белорусам носить маски даже на улице.Фото: Виктор ДРАЧЕВ
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Мы уже выяснили: носить маски сегодня медики рекомендуют уже всем - и больным и здоровым! Смысл в следующем: чем меньше мы контактируем с инфекцией, тем больше у нашего иммунитета шансов продержаться как можно дольше, а нам не заболеть.

- А нужно ли носить маску на улице? По этому поводу ведь тоже много разных версий. Самая популярная: носить маску не нужно, потому что она быстро становится влажной, и вирусы на ней задерживаются и разносятся по лицу и слизистой еще быстрее.

- Сейчас одноразовых масок, которые, как вы говорите, быстро становятся влажными, уже не так и много. Все чаще люди пользуются марлевыми масками. А они из материала, который хорошо дышит, - комментирует заместитель главврача по медицинской части Городской клинической инфекционной больницы Святослав Вельгин. - Да, на улице вирус живет не очень долго. Но в условиях большого города, где соблюсти дистанцию в 1,5 метра не так-то просто (а потенциально инфицированных людей рядом может быть много), маску советуем носить даже на улице. Разумеется, все в пределах разумного. Если, к примеру, вы выходите поздно вечером погулять с собакой в пустой сквер, то, конечно, можно обойтись без маски. В остальных случаях лучше перестраховаться.

- Что посоветуете по поводу одноразовых медицинских перчаток - в них людей в городе видим все чаще: и в магазине, и в транспорте?

- Скажу так: эффективность медицинских перчаток в данном случае не самая большая. Верно, руки всегда были и будут одними из самых грязных частей тела, а значит, являются наиболее вероятным источником переноса вирусов на тело и слизистую человека.

Допустим, в целях безопасности и нераспространения инфекции вы надеваете перчатки на руки. Посыл верный. А теперь вопрос: вы надеваете эти перчатки на 100% стерильные руки? Ответ: нет. Потом ведь вы снимете перчатки руками и потрогаете ими лицо и тело. Главный совет: постоянно моем руки, не трогаем ими лицо, глаза, рот, не лезем ими в нос. Женщинам - помаду в руки брать только после того, как обработали руки антисептиком.

- Еще важный вопрос: что делаем с обувью и верхней одеждой? Некоторые рекомендуют стирать и начисто мыть ее после каждого похода на улицу…

- Про стирку - не самый реальный совет, согласитесь. Да, есть мнение, что вирус может жить на поверхности предметов и обуви. Главная мера предосторожности здесь такая: приходите с работы, разуваетесь, раздеваетесь, переодеваетесь, начисто вымываете руки - и только потом контактируете с родными.

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