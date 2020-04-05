В Беларуси дистанционно работать можно хоть завтра, если есть заявление работника и согласие нанимателя

Абсолютно новая и сейчас особенно актуальная глава Трудового кодекса (далее - ТК) - дистанционная работа, иначе говоря, удаленка. Хотя вне офиса уже давно трудятся многие программисты, дизайнеры, переводчики, редакторы, особенности такой работы не регулировались законодательством. Потому внимательно изучим именно эти изменения в ТК, которые среди прочих вступили в силу 28 января 2020 года.

Дистанционный работник выполняет работу там, где ему удобно. Более того, он вообще не привязан к какому-либо месту! А для выполнения работы и для взаимодействия со своим начальником использует информационно-коммуникационные технологии.

Например, такой работник живет в Барановичах, а его наниматель находится в Бресте. Выполнять поставленные задачи он может не обязательно из дома - человек прекрасно справится даже в лесу, сидя на берегу реки. При условии, что в лесу доступен интернет и мобильная связь.

На такого сотрудника распространяются общие нормы Трудового кодекса - в том числе продолжительность рабочего времени, предоставление отпуска. Его можно отправить в командировку, он может быть совместителем... У него есть все гарантии, предусмотренные законодательством. А в случае косяков дистанционщика можно привлечь к дисциплинарной ответственности.

Для приема на работу придется встретиться с нанимателем

Чтобы оформиться на работу, работнику-дистанционщику все-таки придется приехать в офис. Ведь заключать трудовой договор можно только лично. Как и любого другого сотрудника, при приеме на работу попросят предъявить паспорт, диплом и другие документы, предусмотренные статьей 26 ТК. С вами заключат трудовой договор и ознакомят под роспись с приказом о приеме на работу. Трудовая книжка (для основных работников) останется у нанимателя, а взамен выдадут расписку. Если это ваше первое место работы, то трудовую заведут.

С дистанционным работником можно заключить как обычный трудовой договор, так и контракт. Обязательно в письменной форме: один экземпляр - нанимателю, второй - работнику. Но для дистанционщика, кроме обязательных сведений и условий, предусмотренных ч. 2 ст. 19 ТК, прежде всего зафиксируют, что работа - дистанционная. Как часто и каким образом вы будете контактировать со своим руководителем, предоставлять отчеты о выполненной работе - все это тоже прописывается в договоре.

Чтобы в дальнейшем избежать возможных споров, в договоре правильно было бы указать конкретный мессенджер, конкретный номер телефона, e-mail, что будут использоваться при работе, периодичность контактов, адрес, по которому будут потом высылаться документы на бумажном носителе и т. д.

В трудовом договоре прописывается, каким образом дистанционщик обеспечивается необходимыми оборудованием, программно-техническими средствами, средствами защиты информации и прочим. Можно указать, какие конкретно программы, техника должны использоваться в работе. Если у сотрудника свое оборудование, то за его использование можно предусмотреть компенсацию. Более того, по соглашению сторон дистанционщику могут возмещаться и другие расходы, связанные с исполнением трудовых обязанностей.

Дистанционный работник выполняет работу там, где ему удобно.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Обмен документами - дистанционно

Итак, личное присутствие дистанционщика нужно только при подписании трудового договора. Всеми остальными документами стороны могут обмениваться через интернет.

Даже с бумагами, в которых нужна подпись работника, дистанционщика можно ознакомить удаленно. Достаточно отправить ему электронный документ (закрытый для редактирования, с электронно-цифровой подписью (ЭЦП)). Можно выслать и без ЭЦП (например, текстовый файл), параллельно продублировав бумажной копией по почте заказным письмом с уведомлением о его вручении.

А задания и любую другую информацию, необходимую для работы, где подпись работника не нужна, руководитель просто отправляет оговоренным в трудовом договоре способом. Например, по электронной почте, через мессенджер (Slack, Microsoft Teams, Telegram, Viber...) или даже через социальную сеть. Таким же образом и дистанционщик высылает начальнику результаты работы, свои объяснения, а также заявления. Кстати, в трудовом договоре можно прописать обязанность сторон отправлять подтверждение при получении таких сообщений. Но иногда все-таки потребуется пересылка и оригинальных документов. Например, если вы заболеете, то бухгалтерии нужен оригинал больничного. Такие документы лучше отправлять заказным письмом с уведомлением о вручении.

Нормы рабочего времени - как у всех

Несмотря на то, что у дистанционщика начальник далеко, нормы продолжительности рабочего времени должны соблюдаться. Как и времени отдыха. Классический вариант - это 8-часовой рабочий день. Но и неполная ставка тоже возможна.

В трудовом договоре можно точно указать режим рабочего времени: начало/окончание работы, обед (это может отличаться от времени работы офиса). А может быть вариант, когда дистанционщик самостоятельно определяет, когда начинать и заканчивать работать, во сколько обедать или вообще нужен ли обед. Дистанционному работнику, как и всем, положены выходные, отдых в праздники, трудовой и социальные отпуска.

Чтобы уволиться, в офис можно не приезжать

При изменении условий трудового договора, стороны всегда подписывают дополнительное соглашение. Да, возможен вариант, что работник лично подпишет документ, например, приехав в офис. Но можно и не встречаться со своим руководством. Наниматель имеет право выслать допсоглашение как тот самый электронный документ (с ЭЦП), потом в течение двух рабочих дней обычной почтой отправить экземпляр данного соглашения на бумажном носителе заказным письмом с уведомлением о вручении.

Уволиться дистанционщик может по тем же основаниям, как и любой другой работник. Специальных оснований для прекращения трудового договора здесь не предусмотрено. Чаще всего - по соглашению сторон или по желанию работника. Для увольнения вам надо будет отправить заявление начальнику. При увольнении наниматель обязан издать приказ, ознакомить с ним работника под роспись, произвести окончательный расчет и выдать трудовую книжку.

Дистанционщик, приехав в офис, может, как и любой другой работник, лично подписать приказ и лично получить трудовую книжку. Но можно все это сделать и удаленно. Приказ об увольнении для ознакомления высылают в виде электронного документа (с ЭЦП) и одновременно копию на бумажном носителе заказным письмом с уведомлением о вручении. Трудовую тоже можно выслать по почте. Для этого работнику надо написать заявление с указанием адреса, по которому ее надо отправить. И наниматель вашу трудовую вышлет уже на следующий день после получения заявления (п. 74 Инструкции о порядке ведения трудовых книжек).

Уже работаете? Можно стать дистанционщиком

Не обязательно дистанционная работа должна устанавливаться только при приеме на работу. Это можно сделать по инициативе работника (на основании заявления) и с согласия руководителя.

Если же инициатива исходит от нанимателя, то должны быть обоснованные производственные, организационные или экономическими причины для изменения существенных условий труда (в нашем случае - для установления дистанционной работы). Об этом вас должны предупредить письменно не позднее чем за один месяц (ст. 32 ТК). Если вы согласны, то подписывается дополнительное соглашение к трудовому договору. Если нет - трудовой договор прекращается, но при этом выплачивается выходное пособие в размере не менее двухнедельного среднего заработка.

Такая же процедура, если работника-дистанционщика переводить на работу в офис.

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